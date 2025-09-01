‘Cri Cri’ se quebró y envió fuerte mensaje a Jefferson Farfán tras salir en libertad

Farfán tomará radical decisión tras libertad de su primo ‘Cri Cri’. Foto: captura 'Día D'

El primo de Farfán, ‘Cri Cri’, habló por primera vez tras ser declarado inocente y recuperar su libertad. Se dirigió al exfutbolista con duras palabras.

Christian Martínez Guadalupe, conocido como 'Cri Cri', rompió su silencio tras salir de prisión luego de que la Justicia lo declarara inocente de un grave delito contra una joven. El primo de Jefferson Farfán mostró su tristeza porque el exfutbolista no confió en su palabra desde un inicio.

‘Cri Cri’ reveló que Farfán no le cree pese a salir en libertad

En entrevista con el dominical Día D, 'Cri Cri' relató lo que vivió durante su tiempo en la cárcel y presentó las pruebas que sirvieron para que finalmente se comprobara su inocencia.

"Me conoce, lo conozco perfectamente, he viajado a todos sus clubes y me conoce al 100. En este momento que tú no creas en mí es muy doloroso", expresó entre lágrimas, refiriéndose directamente a Jefferson Farfán.

Martínez Guadalupe también resaltó que ‘La Foquita’ no tiene idea de lo que significa estar tras las rejas, y que eso hizo más duro para él no recibir comprensión ni apoyo, incluso cuando ya había evidencias a su favor.

"Pero más doloroso es haber estado 11 meses adentro por algo que no he cometido. Pisas dos, tres días ahí, no sabes lo que es", agregó con evidente nostalgia al recordar su encierro.



Farfán y la radical decisión que tomará tras libertad de su primo ‘Cri Cri’

Tilsa Lozano comentó en su programa que, según personas muy cercanas a Jefferson Farfán, la familia no está conforme con la decisión del juez de dejar libre a ‘Cri Cri’. La conductora aseguró que lo más probable es que presenten una apelación para que el caso siga su curso en la justicia.

“Se sabe que en estas situaciones siempre se busca proteger a la víctima, y por lo que me han dicho fuentes muy cercanas a Jefferson, van a apelar. Tengo entendido que ya se presentaron videos grabados dentro de la casa y también testigos. No quiero entrar en más detalles porque es un tema delicado, pero sé que la familia está muy afectada y no van a dejar las cosas así y van a apelar”, señaló Tilsa.