¿Cuántas esposas tuvo Christian Domínguez antes de casarse con Karla Tarazona?

Christian Domínguez ha llegado al altar en más de una ocasión. Foto: Instagram @joselaraweddings

Antes de unirse en matrimonio civil a Karla Tarazona, Christian Domínguez ha tenido varias relaciones amorosas y ya ha sabido lo que es una boda.

Este martes 2 de junio, Christian Domínguez decidió unirse en matrimonio civil a Karla Tarazona. Ambos han compartido imágenes de su día especial. Sin embargo, el líder de Gran Orquesta Internacional ya ha sido protagonista de una boda en más de una ocasión. Aquí te recordamos las veces que dio el ‘sí’ en el altar.

¿Cuántas veces se casó Christian Domínguez antes de unirse a Karla?

El primer matrimonio de Christian Domínguez se llevó a cabo en 2002, cuando contrajo nupcias con Tania Ríos en el distrito limeño de Breña. Sin embargo, la relación llegó a su fin en 2005, luego de que ella decidiera radicar en Nueva York. Aunque ambos tomaron caminos distintos, el vínculo legal permaneció vigente durante varios años y recién fue disuelto oficialmente en 2023.

Cuatro años después de su primer matrimonio, Christian Domínguez volvió a pasar por el altar. En 2006 contrajo matrimonio con la cantante Melanie Martínez, con quien formó una familia y tuvo una hija. Ambos alcanzaron gran popularidad al participar juntos en el programa de baile ‘El Gran Show’.

Sin embargo, la relación no tuvo un final feliz. El matrimonio llegó a su fin luego de que Melanie Martínez descubriera que el cantante mantenía una relación sentimental con Julissa Vásquez, conocida en el mundo del espectáculo como “Tulita”, quien también formaba parte del mencionado reality televisivo.



(Foto: captura YouTube)

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Christian Domínguez y sus bodas simbólicas con Karla Tarazona

La historia de amor entre Christian Domínguez y Karla Tarazona tuvo uno de sus momentos más recordados en enero de 2014, cuando ambos celebraron una boda simbólica en Cuba. Durante la ceremonia, el cantante le dedicó emotivas promesas de amor a la entonces conductora de televisión, asegurándole que siempre estaría a su lado.

Un año después, en enero de 2015, la pareja volvió a unir sus vidas en una nueva ceremonia simbólica. En aquella ocasión, Karla Tarazona expresó públicamente la felicidad que sentía por compartir su vida con Christian Domínguez y aseguró que volvería a recorrer el mismo camino una y otra vez sabiendo que él la esperaba al final.

Finalmente, tras reconciliarse y recibir el perdón de Karla Tarazona, Christian Domínguez se unió de manera legal en boda civil a la conductora este marte 2 de junio de 2026.