Leslie Shaw se rectificó y pidió disculpas públicas a Mayra Goñi por polémico comentario

Mayra Goñi le envió una carta notarial a Leslie Shaw. Por ello, la cantante tuvo que rectificarse en televisión.

Una nueva controversia surgió entre Leslie Shaw y la cantante y actriz Mayra Goñi. Todo comenzó cuando Shaw lanzó una broma durante una entrevista sobre la supuesta “tarjeta Fornicard” vinculada a Goñi, lo que rápidamente generó tensión entre ambas.

Lo que parecía un comentario sin importancia terminó escalando, ya que Mayra Goñi decidió enviarle una carta notarial a Leslie Shaw, en la que exigía una rectificación pública por lo dicho.

Ante esta situación, Leslie Shaw no dudó en disculparse públicamente. La cantante utilizó las cámaras de Magaly TV La Firme para dar su rectificación y aclarar que jamás buscó relacionar a su colega con algo indebido.

En medio del en vivo con Magaly, Shaw explicó cómo y por qué debía pronunciarse: “Entonces, para no meter la pata, mi abogado, Manuel Delhonte, me ha dicho que lea”, señaló antes de proceder con la lectura del documento de rectificación.

Finalmente, la cantante expresó: “Quiero aclarar que en ningún momento fue mi intención ofender ni dañar a Mayra Goñi. Lo que dije sobre la Fornicard no buscaba relacionarla con nada indebido ni con lo que ella menciona en su carta notarial. Si mis palabras causaron incomodidad, le ofrezco mis disculpas públicas como Leslie Shaw y también la ‘Barbi de la cumbia’, y retiro cualquier comentario que pueda haber sonado ofensivo. Gracias”.



(Fuente: La Vitteri / Magaly TV)

¿Qué causó el conflicto entre Leslie Shaw y Mayra Goñi?

Durante una entrevista con Magaly Medina, Leslie Shaw lanzó un comentario inesperado sobre Mayra Goñi que generó sorpresa: “Que usaba su tarjeta Fornicard, he dicho”, expresó entre risas, provocando reacciones tanto del equipo de producción como de la conductora del programa.

Al notar la reacción en el set, Shaw intentó aclarar que solo se trataba de un chiste. “Así ¿no?, una tarjeta, no sé. Es una bromita”, agregó la cantante. Sin embargo, a pesar del tono humorístico, la mención fue suficiente para que Goñi considerara que se había comprometido su honor.