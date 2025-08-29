Melissa Klug explotó contra Farfán tras no querer conciliar por la pensión de sus hijos

Melissa Klug y su fuerte advertencia a Farfán. Foto: captura Magaly TV

Farfán nuevamente no asistió a la cita de conciliación, por lo que Melissa Klug se enojó y le envió una fuerte advertencia.

La empresaria Melissa Klug reveló que esperaba resolver los temas relacionados con la pensión de sus hijos mediante una conciliación con su expareja, el exfutbolista Jefferson Farfán. Sin embargo, la reunión no se realizó porque él no asistió, lo que generó el malestar de la popular “Blanca de Chucuito”, quien decidió enviarle un fuerte mensaje de advertencia.

Melissa Klug y su molestia con Farfán

Klug no dejó pasar por alto la inasistencia de Farfán y señaló que, al no concretarse la conciliación, el proceso seguirá adelante por la vía judicial. Aunque lamentó que esto implique gastos innecesarios, aseguró que está firme en su decisión y no piensa rendirse.

“Él pidió reducción y como él me demandó, yo tuve que demandar y por eso pedimos una conciliación”, explicó Melissa Klug. Por su parte, su abogado Wilmer Arica confirmó que continuarán el proceso legal en los tribunales.

Melissa también se mostró afectada por la carga emocional y económica que este tipo de procesos representa. “Para mí es un gasto económico porque se paga abogado, el proceso, la cédula y es un gasto emocional y yo soy la que cría y cuida a sus hijos. No sé si hay una obsesión y hostigamiento por todos lados”, señaló con evidente molestia.

Melissa Klug y su fuerte advertencia a Farfán

En entrevista con 'Magaly TV La Firme', la chalaca reafirmó su postura con un mensaje contundente: “Yo no le tengo miedo a él ni a sus abogados. ¿Por qué tendría que tenerle miedo?”. Además, contó que no han logrado llegar a un acuerdo respecto a los estudios de su hijo mayor: “Él quiere irse a estudiar al extranjero y desde un inicio lo sabe su padre. Como no hay la comunicación, los abogados no responden”, declaró.

Finalmente, Klug aprovechó las cámaras para pedirle a Farfán que se acerque más a su hijo menor y lo apoye en el deporte que tanto le apasiona. “Ha ido un par de veces, como dos o tres, aprovecharía para decirle que vaya más seguido y lo motive porque el fútbol es su pasión”, agregó.