Cristiano Ronaldo contó cómo fue la pedida de mano a Georgina Rodríguez y cuándo se casarán

Cristiano Ronaldo habló por primera vez de su compromiso con Georgina Rodríguez y explicó el motivo real por el que ha tardado tanto en tomar la decisión de casarse.

Cristiano Ronaldo sorprendió al hablar por primera vez de su compromiso con Georgina Rodríguez, luego de casi nueve años juntos y una familia consolidada con sus cinco hijos. El futbolista contó por qué esperó tanto para pedirle matrimonio y cómo este momento tan especial llegó sin que lo planeara. Para él, su hogar y su relación con Georgina han sido una parte fundamental de su vida fuera de las canchas.

Cristiano Ronaldo confesó la verdad sobre su pedida de mano

En una conversación con el periodista británico Piers Morgan, Cristiano recordó la pedida de mano. Aseguró que no hubo preparación ni grandes planes detrás. “No lo tenía preparado, simplemente ocurrió”, expresó entre risas, dejando claro que todo fue natural y espontáneo.

El futbolista contó que la propuesta se dio durante una cena en casa. Había pedido a un amigo que guardara el anillo para entregárselo después. Pasada la medianoche, ese amigo comenzó a grabar porque sabía que algo importante estaba a punto de suceder. En ese instante, las pequeñas Eva y Alana se despertaron y lo sorprendieron con la caja del anillo en la mano, adelantando la sorpresa.

“Cuando las niñas me preguntaron si iba a pedirle matrimonio, todo se dio solo”, relató Cristiano. Sin arrodillarse ni ensayar palabras, el momento fluyó de manera sencilla y emotiva. “No lo tenía preparado, simplemente ocurrió”, repitió, comentando que Georgina al principio no sabía si él hablaba en serio o si era una broma.

El jugador también mencionó que el anillo fue diseñado especialmente después de un comentario de Georgina. “Ella me pidió un anillo con una piedra bonita”, recordó sonriendo. Aunque la pieza está valorizada en varios millones de euros y ha sido comparada con joyas de celebridades, Cristiano destacó que lo importante no fue el lujo, sino lo que representaba: el amor y el compromiso que construyeron juntos durante años.



¿Cuándo se casan Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

En la entrevista, Cristiano Ronaldo aclaró que él y Georgina todavía no tienen una fecha definida para la boda. Sin embargo, el delantero portugués expresó su deseo de que el matrimonio se realice después de la Copa Mundial. “Todavía no tenemos fecha para la boda, pero espero que sea después de la Copa Mundial de la FIFA, ya con la Copa”, señaló.

Sobre el lugar de la ceremonia, Cristiano comentó que aún no han tomado una decisión final, aunque tiene una opción muy especial en mente. El futbolista mencionó que le gustaría casarse en Funchal, la isla de Madeira donde nació y pasó sus primeros años de vida. “Me gustaría que fuera en Funchal, la isla de Madeira en la que yo nací”, afirmó.