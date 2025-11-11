Leslie Shaw respondió con todo a Micheille Soifer y le envió fuerte advertencia

Leslie Shaw lanzó fuertes dardos contra Micheille Soifer. Foto: captura YouTube

Leslie Shaw encendió las redes al expresar frases fulminantes dirigidas a Micheille Soifer.

Leslie Shaw volvió a generar controversia en la farándula peruana al responder directamente a Micheille Soifer. La cantante advirtió que, si la también artista sigue dedicándole canciones, hará públicos detalles de su vida sentimental. Sus declaraciones fueron comentadas en redes y han puesto nuevamente en debate la rivalidad entre ambas.

La fuerte advertencia de Leslie Shaw a Micheille Soifer

Durante su participación en el podcast Doble Sentido, Leslie Shaw lanzó una fuerte frase que muchos seguidores interpretaron como indirecta para Soifer. “Las ‘mosquitas muertas’, esas que se hacen, son las peores, las que se meten con marido ajeno, las que se meten con marido que tiene la mujer embarazada, ahí lo dejo”, dijo, dejando claro que no piensa quedarse callada.

Además, Shaw le envió una advertencia más directa a Micheille Soifer. “Sígueme dedicando canciones, que yo te conozco varias. Se quieren hacer las correctitas porque tienen un programa de televisión”, expresó, en referencia a los temas recientes que Soifer habría usado para responderle musicalmente.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Leslie Shaw y Micheille Soifer se enfrentan verbalmente, ya que anteriormente Shaw acusó a la exchica reality de envidiosa y de intentar imitar su carrera artística.

Leslie Shaw y sus fuertes dardos contra Micheille Soifer

En la presentación del nuevo tema de Leslie Shaw, titulado ‘La angurrienta’. En una conferencia de prensa, la cantante aprovechó para lanzar una nueva indirecta a Micheille Soifer, a manera de respuesta a la canción ‘Rubia con tu plata’, que se estrenó hace aproximadamente un mes.

Asimismo, Leslie Shaw minimizó la carrera musical de Micheille Soifer, por lo que dijo que no hay punto de comparación entre ambas porque siempre existirán “niveles” en la música.