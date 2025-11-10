Alejandra Baigorria habló tras revelarse que Said Palao 'se irá' de su casa tras pelea en vivo

Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron el 16 de abril. Foto: Instagram

Tras la discusión, Said Palao aseguró que se iría de su casa. Alejandra Baigorria contó lo que realmente pasó.

Alejandra Baigorria y Said Palao protagonizaron un momento tenso en una reciente emisión de ‘Esto es guerra’. Aunque ambos siempre se han mostrado como una pareja estable, sorprendieron al sostener una fuerte discusión durante uno de los juegos en vivo. En medio del intercambio, Said llegó a decir que se iría de la casa, lo que generó dudas entre los televidentes. Luego, Alejandra contó qué pasó realmente detrás de cámaras. ¿La pelea continuó fuera del programa?

¿Qué ocurrió entre Alejandra Baigorria y Said Palao?

Desde su boda en abril, Alejandra Baigorria ha dicho públicamente que atraviesa una etapa feliz y tranquila junto a Said. Sin embargo, lo que ocurrió durante su regreso al reality no fue algo que ella esperara. La competencia se intensificó tanto que Palao llegó a “amenazar con irse de casa” después del cruce de palabras que mantuvieron frente a todos en el set.

El problema inició cuando Said, integrante del equipo rival, acusó a Baigorria de llevar su celular durante el juego y “copiar respuestas”. Esto provocó la reacción inmediata de Alejandra, quien molesta le respondió que él “verá dónde dormirá”. Ante eso, Said se volteó hacia Renzo Schuller y le pidió “un sitio en su casa”, lo que encendió aún más el momento en vivo.

La escena generó comentarios sobre el estado de su matrimonio a pocos meses de haberse casado. No obstante, fue la misma Alejandra quien aclaró lo sucedido en una entrevista con Más Espectáculos. Según contó, ambos se dejaron llevar por la competencia y la emoción del juego, pero “esto no pasó a mayores en casa”. También recordó que ella suele ser muy intensa al defender a su equipo, Los Combatientes, pero que la situación se resolvió sin consecuencias fuera del programa.



(Foto: América)

Alejandra Baigorria descarta pelea con Said Palao

Alejandra Baigorria destacó que la relación que mantiene con Said se basa en la confianza y la madurez. Señaló que ambos tienen claro cuándo se trata de trabajo y cuándo de su vida personal.

“Sí, dormimos en la misma cama, solo que cada uno de su lado. Gracias a Dios existe confianza, nos reímos y sabemos tomar las cosas con calma. Antes quizá hubiera reaccionado distinto, pero ahora somos conscientes de que trabajar juntos trae estas situaciones y lo asumimos”, expresó, reafirmando que la relación se mantiene estable.