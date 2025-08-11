Cristiano Ronaldo le pidió matrimonio a Georgina Rodríguez: ¿cuándo se casan?

La pareja inició su relación a finales de 2016. Foto: Instagram

La influencer Georgina Rodríguez ha compartido la noticia de su matrimonio con Cristiano Ronaldo a través de las redes sociales.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han confirmado que pasarán por el altar. Tras varios años de relación y una familia consolidada, la pareja ha dado un paso más en su historia de amor. La influencer y modelo española compartió en su cuenta de Instagram una fotografía con la que anunció su compromiso con el astro portugués.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan

"Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", escribió Georgina en la publicación que desató furor en redes sociales. En la imagen, se aprecia su mano izquierda con un lujoso anillo de compromiso, con un imponente diamante como protagonista. Junto a ella, la mano de Cristiano, lo que sugiere que la instantánea fue tomada en un momento íntimo.

La imagen del anillo desató una avalancha de reacciones entre los más de 67 millones de seguidores de la pareja, quienes llenaron la publicación con mensajes de felicitación, muestras de cariño y deseos de felicidad para ambos.

La pareja inició su relación a finales de 2016, cuando el futbolista portugués conoció a Rodríguez en una tienda de Gucci en Madrid, donde ella trabajaba como asistente de ventas. Según una entrevista concedida por la influencer en 2020, el vínculo comenzó tras un “flechazo” inmediato y, tras coincidir nuevamente en un evento de moda, empezaron a salir de forma reservada.

La relación se hizo pública en enero de 2017, cuando Rodríguez acompañó a Ronaldo a la ceremonia de los FIFA The Best Awards, donde el delantero fue reconocido como mejor jugador del año.



(Foto: Instagram)

¿Cuándo se casan Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Aunque Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han compartido la noticia de su compromiso, no se ha revelado una fecha concreta de su próximo matrimonio. Sin embargo, debido a que el portugués ya lo venía preparando desde hace mucho tiempo, es muy probable que la boda sea en pocos meses.

La familia de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

A lo largo de estos nueve años juntos, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han consolidado una familia numerosa y unida. Son padres de Cristiano Jr., los mellizos Eva y Mateo, y de sus dos hijas en común, Alana Martina y Bella Esmeralda. Su hogar, marcado por el cariño y el apoyo mutuo, ha sido testigo de innumerables momentos especiales.

No todo ha sido fácil para la pareja, ya que también han vivido situaciones dolorosas, como la pérdida de uno de sus mellizos en 2022. Sin embargo, han sabido mantenerse firmes y unidos, demostrando que su amor es resiliente y genuino, capaz de superar incluso las pruebas más difíciles.