Onelia Molina y Mario Irivarren confirmaron que volvieron con un beso en vivo en ‘Esto es guerra’

Onelia Molina no hace caso a las criticas tras perdonar a Mario Irivarren. Foto: captura 'EEG'

Durante la emisión de ‘Esto es guerra’, Onelia Molina explicó por qué decidió retomar su relación con Mario Irivarren.

Onelia Molina y Mario Irivarren confirmaron su reconciliación con un apasionado beso en pleno programa de ‘Esto es guerra’. Su separación, ocurrida en abril, había generado múltiples comentarios, especialmente después de la controversia que surgió durante el matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao.

En horas de la mañana del jueves, en ‘Good Time’, fue el propio Mario Irivarren quien confirmó que retomó su relación amorosa con Onelia Molina. “Cuando salió el clip en donde le dije ‘Mi amor. O sea, siempre va a ser mi amor. Estamos intentando retomar lo que teníamos antes porque es complicado cuando estás en el ojo de la tormenta y porque todo el mundo hurga mucho en tu vida, pero siempre va a ser mi amor”, expresó el integrante de ‘Esto es guerra’.

Onelia Molina reveló por qué perdonó a Mario Irivarren

En el programa Esto es guerra, Onelia Molina contó por qué decidió retomar su relación con Mario. La modelo confesó que el tiempo que pasaron separados fue una experiencia que le dejó aprendizajes y resaltó las cualidades de su pareja, a quien describió como un “gran ser humano”.

“Las cosas no han sido fáciles, pero hemos aprendido. En este tiempo hemos mejorado en muchas cosas. ¿Por qué no darnos una oportunidad con alguien que sé que es increíble, que es un gran ser humano? Tiene mil y un virtudes, así que, ¿por qué dejar ir a alguien bueno? ¿Por qué no intentarlo de nuevo?”, expresó con emoción.

La reconciliación se selló con un apasionado beso entre Onelia Molina y Mario Irivarren en pleno set, generando aplausos y alegría tanto en guerreros como en combatientes. El momento puso fin a las especulaciones y dejó ver que ambos están dispuestos a empezar una nueva etapa juntos.



(Fuente: 'Esto es guerra')

Onelia Molina no hace caso a las criticas

En una entrevista para Más Espectáculos, Onelia Molina respondió a las críticas sobre su decisión de retomar su romance con Mario Irivarren. La competidora reconoció que, tras confirmar su reconciliación, habrá quienes no estén de acuerdo, pero aseguró que eso no la afecta.

“(Hay personas que no te dan buen pronóstico, ¿qué opinas sobre eso?) No tengo nada que decir, la gente puede opinar. Cada uno es libre de hablar lo que quiera y yo me quedo tranquila con lo que siento y con lo que vivo día a día”, manifestó.