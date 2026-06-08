Mario Hart confirmó que está “libre y soltero” delante de Paloma Fiuza: ¿se declaró?

Mario Hart confirmó su soltería frente a Paloma. Foto: captura Latina

Tras ser vinculados sentimentalmente, Mario Hart se reencontró con Paloma Fiuza en un set de televisión.

Mario Hart vivió un momento inesperado durante una entrevista en el programa “Arriba Mi Gente”, donde coincidió con Paloma Fiuza. Aunque la garota dejó claro que no tiene interés en iniciar una relación con él, el piloto sorprendió con su reacción cuando una reportera le mencionó una condición de Paloma para salir con él: que primero resuelva su situación con Korina Rivadeneira.

Mario Hart resaltó que su matrimonio fue anulado hace dos años

El reencuentro entre Mario Hart y Paloma Fiuza llamó la atención, ya que ambos habían sido vinculados sentimentalmente hace unos días tras los rumores de separación del piloto con Korina. Sin embargo, lejos de aclarar la situación y poner fin a las especulaciones, el deportista terminó generando aún más sorpresa con su actitud frente a la modelo brasileña.

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Todo ocurrió cuando la reportera le recordó la condición de Fiuza para considerar una cita: que su situación matrimonial estuviera completamente resuelta. En ese momento, Mario reaccionó de forma inesperada, dejando entrever que el tema de su matrimonio ya no era el mismo de antes, lo que sorprendió a todos en el set.

La conversación tomó un giro aún más llamativo cuando Hart respondió a las dudas sobre su estado civil. “Mario no aclara su situación, es un hombre casado”, comentó la reportera, a lo que él respondió: “Mi matrimonio fue anulado hace mucho tiempo”, dejando en shock a los presentes.



(Fuente: 'Arriba Mi Gente')

Mario Hart confirmó su soltería frente a Paloma

Pese a su primera declaración, el tema siguió generando dudas y la reportera insistió en confirmar su estado actual. Fue entonces cuando Mario Hart terminó afirmando sin rodeos que se encuentra “libre y soltero”, aclarando finalmente su situación sentimental.

“Entonces ya soltero y libre”, le consultaron en vivo, a lo que él respondió: “Sí, lo contamos, fue anulado hace dos años”. Con ello, el piloto dejó en claro que su matrimonio ya no tiene vigencia legal y que su situación está completamente definida.

Finalmente, Mario Hart añadió que mantiene actualmente una relación de coordinación con Korina Rivadeneira por el bienestar de sus hijos, mostrando que, pese a su nueva condición sentimental, continúa cumpliendo su rol como padre de familia.