Darinka Ramírez indignada con Jefferson Farfán tras pedido para reducir pensión alimenticia

Farfán pidió reducir pensión de alimentos para su hija con Darinka. Foto: Instagram

¡Nuevo conflicto entre Darinka y Farfán! La modelo reveló la nueva solicitud de la 'Foquita' y criticó fuertemente su decisión.

La polémica entre Jefferson Farfán y Darinka Ramírez volvió a captar la atención pública tras conocerse nuevos detalles sobre el proceso de pensión alimenticia de la hija menor del exfutbolista. La madre de la menor mostró su desacuerdo con la solicitud presentada por Farfán para reducir el monto mensual destinado a la manutención.

Farfán pidió reducir pensión de alimentos para su hija con Darinka

Según se informó, el exjugador habría pedido que la pensión pase de 7 mil soles a 4.200 soles, situación que generó diversas reacciones en redes sociales. Para Darinka Ramírez, esta decisión no sería coherente con el estilo de vida que Jefferson Farfán suele mostrar públicamente, marcado por viajes, lujos y comodidades.

En declaraciones recientes para Trome, Ramírez cuestionó que Farfán busque disminuir el apoyo económico para su hija pese a las posibilidades económicas que tendría actualmente. La madre de la menor aseguró que considera importante mantener la calidad de vida que la niña ha tenido hasta ahora.

Por otro lado, el abogado de Darinka Ramírez, Wilmer Arica, reveló que solicitaron adelantar una audiencia entre ambas partes para continuar con el proceso legal. Además, confirmó que la defensa de Jefferson Farfán presentó una apelación argumentando que el exfutbolista solo podría asumir una pensión mensual de 4 mil 200 soles.



(Foto: Instagram)

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Darinka y su fuerte respuesta a Gigi y ‘Peluchín’

Darinka Ramírez reaccionó luego de las declaraciones realizadas por los conductores de “Amor y Fuego”, Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes dejaron entrever que estaría utilizando la imagen de su hija para enviar mensajes indirectos a Jefferson Farfán. Todo ocurrió después de que se difundieran fotografías donde aparece junto a su actual pareja, Sebastián Gonzáles Guevara, y la menor.

Frente a los comentarios, Darinka no tardó en responder a través de sus redes sociales con un mensaje bastante directo. La influencer rechazó las acusaciones y aseguró que actualmente vive una nueva etapa familiar junto a su pareja, dejando claro que Jefferson Farfán ya no forma parte importante de su vida sentimental.