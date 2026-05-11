En Vivo

7:00am - 10:00am
'Oh my Gachi' con Gachi Rivero
escuchar en vivo

Search

Marcelo Tinelli anunció nuevo romance a poco tiempo de terminar con Milett Figueroa

Lunes, 11 de mayo de 2026 12:39

Marcelo Tinelli confirmó que tiene una relación sentimental con Rossana Almeyda. (Foto: Infobae/ LAM)

¡Pasó la página! El argentino confirmó que tiene una relación y multiplicó por 'cero' a Milett Figueroa.

Marcelo Tinelli volvió a captar la atención de la prensa internacional tras confirmar que se encuentra conociendo a una nueva persona, semanas después de terminar su relación con Milett Figueroa.

PUEDES VER: Mario Hart reveló qué cosas habrían apagado 'la llama' de su matrimonio con Korina Rivadeneira

Marcelo Tinelli confirmó relación con Rossana Almeyda

El conductor argentino fue entrevistado por Infobae mientras hablaba sobre su regreso al periodismo deportivo para el Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando se sinceró sobre su situación sentimental.

En los últimos días, Tinelli fue vinculado sentimentalmente con Rossana Almeyda tras publicarse fotografías de ambos teniendo una romántica cena. Las imágenes generaron diversas reacciones en los cibernautas.

PUEDES VER: Jefferson Farfán troleó a Magaly Medina tras ganarle millonario juicio

Ante ello, fue consultado de manera sobre si estaba en pareja; Marcelo Tinelli respondió sin rodeos: "Estoy conociendo a alguien. Es una mujer maravillosa que me hace sentir bien. Nos hacemos bien juntos. Está comenzando algo que considero una linda relación", expresó.

Asimismo, Tinelli aclaró que 'Pampita' no tuvo nada que ver con el inicio de este nuevo vínculo sentimental. "Nunca fue mi ‘celestina’, en absoluto", comentó, descartando los rumores que circulaban alrededor de la modelo argentina.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!

Compartir

Más de Espectáculos

Programación

  • 'Oh my Gachi' con Gachi Rivero

    7:00am - 10:00am

    ¡El morning show favorito de grandes y pequeños! Te alegra las mañanas y te acompaña de ‘Camino al Cole’ con sus ocurrencias únicas y propias de la megasuperarchimamacita de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.

  • 'Player' con Jorge Aguayo

    10:00am - 1:00pm

    ¡El bigotón más querido del Planeta! Tiene todo lo que necesitas saber: lo más trend en TikTok, lo último en series, actualizaciones de tus juegos favoritos, tecnología y más de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

  • 'Sisoi' con Karina Betancourt

    1:00pm - 4:00pm

    Karina Betancourt activa tus tardes con la mejor y más variada música en inglés, junto a los datos musicales, amorosos y culinarios de tus artistas que no sabías. Prende la radio y disfruta de un programa lleno de vibras y buena onda.

Lo último

Síguenos en...

¿Ya nos escuchas a través de Oigo?

Descarga la última versión y disfruta de todo el contenido de CRP Radios