Marcelo Tinelli anunció nuevo romance a poco tiempo de terminar con Milett Figueroa

Marcelo Tinelli confirmó que tiene una relación sentimental con Rossana Almeyda. (Foto: Infobae/ LAM)

¡Pasó la página! El argentino confirmó que tiene una relación y multiplicó por 'cero' a Milett Figueroa.

Marcelo Tinelli volvió a captar la atención de la prensa internacional tras confirmar que se encuentra conociendo a una nueva persona, semanas después de terminar su relación con Milett Figueroa.

Marcelo Tinelli confirmó relación con Rossana Almeyda

El conductor argentino fue entrevistado por Infobae mientras hablaba sobre su regreso al periodismo deportivo para el Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando se sinceró sobre su situación sentimental.

En los últimos días, Tinelli fue vinculado sentimentalmente con Rossana Almeyda tras publicarse fotografías de ambos teniendo una romántica cena. Las imágenes generaron diversas reacciones en los cibernautas.

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Ante ello, fue consultado de manera sobre si estaba en pareja; Marcelo Tinelli respondió sin rodeos: "Estoy conociendo a alguien. Es una mujer maravillosa que me hace sentir bien. Nos hacemos bien juntos. Está comenzando algo que considero una linda relación", expresó.

Asimismo, Tinelli aclaró que 'Pampita' no tuvo nada que ver con el inicio de este nuevo vínculo sentimental. "Nunca fue mi ‘celestina’, en absoluto", comentó, descartando los rumores que circulaban alrededor de la modelo argentina.