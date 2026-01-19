Melissa Paredes contó que ya tiene fecha para tener un hijo con Anthony Aranda

Otro punto importante para Melissa Paredes es la relación de Anthony con su hija Mía. Foto: Instagram

Tras cinco años de relación, Melissa Paredes contó que ya está lista para convertirse en madre nuevamente.

Luego de estar en el ojo de la tormenta durante mucho tiempo tras su separación de Rodrigo Cuba, Melissa Paredes atraviesa uno de los mejores momentos de su vida personal y no duda en compartirlo. En una reciente entrevista, la actriz y conductora habló con total sinceridad sobre su relación con Anthony Aranda, dejando en claro que el amor entre ambos sigue más fuerte que nunca.

Melissa aseguró que su relación con Anthony Aranda va muy bien

Al ser consultada sobre cómo va su romance, Melissa fue directa y optimista. “Superbién, superlindo. Trabajando, felices y contentos juntos”, señaló, destacando que la complicidad y el trabajo en equipo son claves en esta etapa que viven como pareja.

La exchica reality también resaltó lo detallista que es Anthony con ella, algo que sus seguidores pueden notar constantemente en redes sociales. “Él es superdetallista conmigo. Estamos muy enamorados y eso es lo lindo, que se note. Yo en las redes siempre cuento todo y se ve cómo es él”, comentó en una entrevista para Trome, dejando ver lo orgullosa que está de su relación.

Otro punto importante para Melissa Paredes es la relación de Anthony con su hija Mía, algo que considera indispensable. “Él adora a Mía y eso es superimportante para mí como mamá. Tener la seguridad de estar con un hombre que ame, respete y valore tanto a mi hija. Si no fuera así, no habría forma de estar juntos”, expresó.



Melissa Paredes confirmó que este año buscará agrandar su familia

Sobre la posibilidad de agrandar la familia, la actriz no esquivó la pregunta y respondió entre risas. “Ja, ja, ja… sí, este año va de todas maneras”, dijo, confirmando que la idea de tener un bebé juntos ya está sobre la mesa.

Finalmente, Melissa Paredes aseguró que, a pesar del tiempo, siguen viviendo una eterna luna de miel. “Tenemos ya casi cinco años de relación y vivimos en una luna de miel porque nos amamos mucho. Es un montón de tiempo, creo que nunca había tenido una relación tan larga”, concluyó.