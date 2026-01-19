Magaly Medina vuelve a la TV: ¿un nuevo ampay sacudirá Chollywood?

Magaly Medina regresa a la televisión peruana por la señal de ATV. (Foto: ATV - Instagram)

Magaly Medina regresa a la televisión. La noticia generó temor en Chollywood, ya que podría emitir un nuevo ampay en su estreno.

ATV anunció oficialmente el regreso de Magaly Medina a la televisión con su programa 'Magaly TV: La firme'. La noticia fue compartida a través de un video en redes sociales, donde la conductora aparece por unos segundos y deja ver su nueva imagen tras someterse a una cirugía estética.

"Prepárate, porque la televisión peruana se vuelve a encender. Vuelve el programa que hace temblar a todo Chollywood. Los carros ya están en marcha y las cámaras encendidas. Etiqueta a ese amigo que no se pierde ni un chisme de la TV. ¿Quién crees que caerá primero esta temporada?", indica el texto que acompaña el post.

(Fuente: ATV)

¿Magaly Medina confirmó un nuevo ampay?

La conductora no ha confirmado si durante su semana de estreno se anunciará un nuevo ampay; sin embargo, sus seguidores aseguran que regresará a las pantallas con una 'bomba', ya que casi siempre inicia sus temporadas con destapes que hacen remecer la farándula local.

La breve aparición de la conductora en el video fue suficiente para generar gran expectativa entre sus seguidores, quienes no dudaron en reaccionar al anuncio. En la parte final del video se puede ver a la conductora de 'Magaly TV: La Firme' con unos lentes y su pañuelo en el rostro.

¿Cuándo se estrena el programa de Magaly TV La Firme?

En la promoción difundida en redes sociales, ATV no reveló la fecha de estreno del programa de Magaly Medina; esto se debe a que la conductora se encuentra en Argentina recuperándose de la cirugía estética que se realizó a inicios de enero del 2026. Hace algunos días, la 'Urraca' estaba evaluando cuándo se emitirá 'Magaly TV: La Firme', ya que inicialmente iba a comenzar el primer lunes de febrero.