Darinka Ramírez enterneció las redes al mostrar el avance de su embarazo

Darinka Ramírez ha optado por mantener en secreto el nombre del padre de su segunda hija. Foto. Instagram

Darinka Ramírez, expareja de Farfán, conmovió a sus seguidores al mostrar su embarazo junto a su hija Luana.

Darinka Ramírez sorprendió a sus seguidores con una emotiva publicación en redes sociales. En su más reciente historia de Instagram, la exchica reality mostró su avanzado embarazo con una escena llena de ternura: su hija Luana besando su pancita. “Luana me derrite de amor”, escribió junto a la imagen.

El momento familiar fue compartido desde su cuenta oficial, donde Darinka suele publicar instantes cotidianos con su hija. Esta vez, la historia con fondo rosado y cuatro imágenes en collage se convirtió rápidamente en uno de los contenidos más comentados por su comunidad virtual.

Darinka Ramírez y la tierna foto de su pancita

Aunque no ha dado detalles sobre cuántos meses tiene ni ha revelado la identidad del padre, la imagen dejó claro que la maternidad sigue siendo una parte central en su vida y que el vínculo con Luana es más fuerte que nunca.

Aunque no ha dado mayor detalle sobre su estado de gestación, la imagen dejó claro que la maternidad sigue siendo una parte central en su vida y que el vínculo con Luana es más fuerte que nunca.



(Foto: Instagram)

La historia de Instagram fue publicada hace apenas una hora y ya ha generado múltiples reacciones, principalmente de cariño y felicitaciones. La escena, donde Luana se muestra afectuosa con la pancita de su madre, habla por sí sola.