¿Darinka Ramírez envió una fuerte indirecta contra Xiomy Kanashiro? Esto fue lo que dijo

Darinka aseguró que no existe ningún conflicto ni resentimiento, pero no dudó en lanzar un misil a Xiomy Kanashiro. Foto: Instagram

Darinka Ramírez no dudó en opinar sin filtros sobre la actual novia de Jefferson Farfán, Xiomy Kanashiro.

En recientes declaraciones para ‘América Hoy’, Darinka Ramírez fue consultada sobre si tiene algún problema con la actual pareja de Jefferson Farfán, Xiomy Kanashiro. Sus palabras no pasaron desapercibidas y muchos las interpretaron como una posible indirecta dirigida a la bailarina y modelo.

¿Qué dijo Darinka Ramírez sobre Xiomy Kanashiro?

Al ser consultada sobre si tiene algún problema con la actual pareja de la ‘Foquita’, Darinka aseguró que no existe ningún conflicto ni resentimiento. Sin embargo, remarcó que, más allá de cualquier relación sentimental, ambos siempre estarán unidos por el rol de padres. “No tendría por qué chocar conmigo, porque en realidad no nos conocemos. Sé de ella que es su nueva pareja, pero a las finales yo voy a ser la mamá de su hija para toda la vida”, expresó.

Finalmente, Darinka volvió a enfatizar su postura al asegurar que no depende económicamente de nadie. “Yo tengo que facturar por mi hija, tenemos una hija en común, a mí no me mantienen. Tengo que suplir las necesidades de mi hija”, afirmó. Estas palabras fueron interpretadas como una indirecta a Xiomy Kanashiro.



(Foto: captura América Hoy)

Darinka Ramírez señaló que Farfán es un padre ausente

Darinka Ramírez señaló que, pese a que Jefferson Farfán estuvo presente en el cumpleaños número 3 de su hija, considera que su rol como padre sigue siendo distante, ya que no veía a la menor desde hace varios meses. “Bueno, cada persona ejerce su paternidad. La vio el día 11 por su cumpleaños, pero ya habían pasado 4 meses”, expresó.