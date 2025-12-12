¿Magaly Medina y María Pía terminaron su amistad por Paolo Guerrero? Esto respondió la 'Urraca'

Magaly Medina desmiente distanciamiento con María Pía. Foto: captura YouTube

La conductora de espectáculos Magaly Medina se pronunció luego que su amiga María Pía Copello anunció a Paolo Guerrero como el fichaje bomba de su podcast.

Magaly Medina habló sobre los comentarios que circulan en redes respecto a una supuesta “traición” por parte de María Pía Copello, quien eligió a Paolo Guerrero como unas de las figuras principales de su nuevo canal digital. La periodista negó que esto la haya incomodado y aseguró que entiende perfectamente las decisiones de negocio que toma su amiga.

Magaly Medina desmiente distanciamiento con María Pía

Según contó Magaly Medina, María Pía fue muy transparente y, a pesar de saber el pasado conflicto mediático entre ella y el futbolista, decidió comentarle personalmente sobre la elección de Guerrero para evitar malos entendidos. Este gesto, dijo, demuestra la consideración y el respeto que existe entre ambas.

La conductora también resaltó que su famosa frase “business son business” resume su postura sobre el tema, dejando claro que apoya el proyecto de María Pía y que las decisiones profesionales no afectan la amistad que mantienen. Con ello, reafirmó que lo laboral y lo personal son terrenos distintos y que la creadora de contenido tiene total libertad de hacer lo que crea conveniente en su negocio.



(Fuente: Magaly TV)

PUEDES VER: María Pía trabajará junto a Karina Rivera tras 25 años y anunció a Paolo Guerrero como su fichaje bomba

¿Qué opina Magaly Medina sobre la incursión de Paolo Guerrero en el streaming?

"Personalmente, si a mí me consultas si Paolo Guerrero la va a hacer en streaming con la experiencia que tenemos y con verlo, solo sin pensarlo, te diría que no. A diferencia de Farfán, Paolo Guerrero no tiene la calle, no tiene la palomillada de Farfán. Él a las justas puede hacer una oración entera y se demora. A las justas puede decir cuatro palabras. Paolo Guerrero no tiene su don de la comunicación", opinó Magaly Medina sobre el desempeño que podría tener Guerrero en el mundo del streaming.