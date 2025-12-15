'El valor de la verdad': Tilsa Lozano confesó que aún ama a su ex y lo que hacía por él en secreto

Tilsa Lozano aún ama su ex Miguelón, el padre de sus hijos. Foto: captura YouTube

La conductora y modelo Tilsa Lozano sorprendió a todos en ‘El valor de la verdad’ al revelar lo que aún siente por su expareja.

La participación de Tilsa Lozano en ‘El valor de la verdad’ sorprendió al público con confesiones que nadie esperaba. Uno de los momentos más comentados fue cuando la exmodelo contó que preparaba loncheras para su expareja Miguel Hidalgo, conocido como ‘Miguelón’, mientras todavía estaba casada con Jackson Mora.

Tilsa Lozano admitió que le preparaba su lonchera a su ex

El tema surgió de manera divertida y con un toque de picardía. Desde el set preguntaron entre risas: “¿Preparabas a escondidas la lonchera a Miguelón?”. Tilsa no dudó y respondió entre carcajadas: “Sí”, generando asombro y risas entre el conductor y los invitados. El polígrafo confirmó la verdad de su respuesta: “La respuesta es… verdad”.

La charla también abordó los límites emocionales en las relaciones. “¿Calentarle la comidita al ex mientras estás con el actual no constituye adulterio?”, preguntó el periodista con ironía. Tilsa, siempre directa, aclaró que no siempre era ella quien calentaba la comida, mostrando su estilo franco y sin rodeos.



(Fuente: 'El valor de la verdad')

Tilsa Lozano aún ama su ex Miguelón

Otro momento impactante llegó cuando respondió la pregunta 21: “¿Amas a Miguelón?”. Tilsa contestó afirmativamente, sorprendiendo a Beto Ortiz y a los invitados. Esta confesión dejó en evidencia que aún mantiene sentimientos por su expareja y padre de sus dos hijos.

Ante la reacción de Ortiz, quien dijo: "O sea que estando casada con Jackson, seguías amando a Miguelón", Tilsa explicó: "Bueno, es que lo amo de una manera". La exmodelo aclaró que su amor está relacionado con el cariño y la buena relación que mantienen como padres, a pesar de estar separados desde hace más de cinco años.