Dayron Martin admitió infidelidad a Anelhi Arias con Pamela López

Miércoles, 4 de febrero de 2026 17:32

Dayron Martin confirmó que tuvo un romance con Pamela López cuando tenía una relación con Anelhi Arias.

Dayron Martín está en el 'ojo de la tormenta' tras revelar que, mientras tenía una relación con Anelhi Arias, tuvo varios encuentros fugaces con Pamela López en la ciudad de Trujillo. El artista refirió que todo sucedió cuando era integrante de la orquesta Los Villacorta.

Dayron Martin le fue infiel a Anelhi Arias con Pamela López

Los rumores comenzaron luego de que Christian Cueva lo mencionara en una publicación, dando a entender que habría existido algo entre él y Pamela López, su aún esposa.

Durante una entrevista para 'Amor y Fuego', Dayron no negó las acusaciones y aseguró que sí hubo acercamientos, aunque minimizó la situación. Además, recalcó que en ese momento nadie conocía a Pamela López.

(Foto: Amor y Fuego)

Al ser cuestionado sobre su relación con Anelhi Arias en ese periodo, el cantante reconoció que sí estaban juntos, aunque aclaró que vivían separados. Dayron aseguró que no tiene muchos recuerdos de su affaire con la expareja de Cueva.

Por su parte, la exporrista aseguró que no se trató de un encuentro aislado, ya que le llegaban fotos y videos de su pareja con López. Anelhi Arias confesó que este romance habría durado casi dos años, ya que ella seguía asistiendo a los conciertos del grupo donde trabaja Dayron.

 

