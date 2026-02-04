¡Nació el amor! Jimmy de 'Al fondo hay' oficializó relación con exactriz de la serie

'Al fondo hay sitio': 'Jimmy' confirmó relación con exactriz de la serie. (Foto: AFHS)

El popular Jimmy no ocultó más su amor hacia la exintegrante de 'Al fondo hay sitio'. Romántica foto es viral en redes sociales.

Diversas publicaciones en redes sociales entre dos actores encendieron las alertas entre los seguidores de 'Al fondo hay sitio', quienes comenzaron a especular sobre un posible romance entre dos personajes queridos de la serie peruana.

'Al fondo hay sitio': Jimmy confirmó relación con exactriz de la serie

El protagonista del rumor es el actor Jorge Guerra, quien ha sido visto en varias fotografías junto a la joven actriz Silvana Picco. Ella tuvo una participación secundaria en la producción, interpretando a 'Chabela Pampañaupa' durante algunos episodios clave de la historia.

Desde su ingreso a 'Al fondo hay sitio', Jorge Guerra ha procurado mantener su vida personal lejos del foco mediático. El actor no había sido vinculado sentimentalmente con nadie de manera pública, lo que ha generado aún más interés en torno a su romance con la reconocida actriz.

(Foto: Silvanapicco/ Instagram)

Meses atrás, tanto Guerra como Picco ya habían compartido algunas imágenes juntos, aunque en ese momento no despertaron interés entre los seguidores de la serie.

Este romance se da, además, en un contexto llamativo, ya que ocurre pocos días después de que la actriz Guadalupe Farfán, excompañera de elenco de Guerra, confirmara a través de TikTok su relación con Mathias Spitzer, otro actor de 'Al fondo hay sitio', dejando en evidencia que el amor parece rondar con fuerza entre los integrantes de la producción.