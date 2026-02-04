¡Inesperado! Exintegrante de Combate se casó y publicó fotos de su boda

Combate dejó de emitirse a finales de 2018. Foto: Instagram

Aunque ahora está alejada de los realities, durante varios años fue una de las integrantes más queridas de Combate.

Combate fue uno de los realities más populares de la televisión peruana. Aunque el programa dejó de salir al aire en 2018, muchas personas aún recuerdan con cariño a las figuras que formaron de este show televisivo. Por ello, gran sorpresa ha causado la noticia sobre la reciente boda de una exintegrante. ¿De quién se trata? Te lo contamos.

¿Qué exintegrante de Combate se casó?

Se trata de Yamila Piñero, exintegrante del reality ‘Combate’, quien sorprendió a todos al reaparecer en redes sociales para anunciar que se había casado. La exchica reality decidió hacer una ceremonia privada en Argentina, lejos de cámaras y de los medios de comunicación.

Yamila dio el “sí” a Pablo Javier Feld, su pareja desde hace varios años, rodeada únicamente de familiares y amigos cercanos. Las fotos compartidas mostraron un momento íntimo y natural, sin poses complicadas ni decoraciones llamativas, muy distinto a la exposición que tenía en sus días de reality.

La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes la recordaban compitiendo en televisión y en los sets de ‘Combate’. La boda llegó sin avisos previos, destacando por la discreción y privacidad de la pareja, que prefirió mantener el evento solo para sus seres queridos.



(Foto: Instagram)

¿Cuándo fue la boda de Yamila Piñero?

La boda de Yamila Piñero se celebró el 31 de enero de 2026 en Santa Fe, en una acogedora casa de campo al aire libre. Según lo compartido por la propia Yamila, fue una celebración sencilla, familiar y llena de calidez, pensada para estar rodeada de sus seres más cercanos.

Durante la ceremonia, la excombatiente llevó un vestido blanco con velo, mientras disfrutaba de un ambiente natural y tranquilo, rodeada de amigos y familiares. La elección del lugar reflejó claramente que se trataba de un evento íntimo y privado, lejos del bullicio mediático.