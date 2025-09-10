Pamela López explica por qué no podrá tener hijos con Paul Michael

Pamela López confesó que le hubiera gustado conocer antes a Paul Michael para poder cumplirle el sueño de tener hijos juntos.

La empresaria trujillana Pamela López, conocida por su relación con el futbolista Christian Cueva y actualmente pareja del cantante Paul Michael, brindó declaraciones reveladoras sobre su vida personal en el programa ‘Ponte en la cola’.

Pamela López no puede tener hijos con Paul Michael

Durante la entrevista, confesó que le hubiera gustado tener un hijo con su actual enamorado, pero explicó que esto no es posible debido a una decisión médica que tomó tras sus embarazos.

PUEDES VER: Said Palao sufrió fuerte accidente en pleno viaje con Alejandra Baigorria y terminó en emergencia

“Yo creo que va a ser súper complicado. Hubiese anhelado de repente en otro momento poder haber conocido a Paul, pero es complicado, es difícil, casi imposible”, expresó la empresaria.

PUEDES VER: Hugo García reapareció y habló tras filtración de video íntimo de Isabella Ladera

Pamela López y el por qué no puede tener hijos con Paul Michael

Pamela López reveló que, después de someterse a cuatro cesáreas, su salud se vio seriamente comprometida. Los médicos le recomendaron practicarse una ligadura de trompas, procedimiento quirúrgico permanente para prevenir futuros embarazos.

“Estoy ligada, tengo cuatro cesáreas. La última cesárea literalmente morí, me fui. Fue muy riesgosa para mí”, confesó la trujillana que ha incursionado en la música este año.

(Fuente: redes sociales)

Aunque la posibilidad de tener hijos en común está descartada, Pamela López aseguró que conversa con frecuencia sobre este tema con Paul Michael, quien ya es padre de una niña.

“Es un tema que también lo conversamos muy a menudo con Paul. Es un chico joven, guapísimo, talentosísimo, con un corazón lindo que ya tiene una hijita”, señaló.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!