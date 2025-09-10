Said Palao sufrió fuerte accidente en pleno viaje con Alejandra Baigorria y terminó en emergencia

El viaje, que debía ser una celebración especial para Said Palao y Alejandra Baigorria terminó convirtiéndose en una experiencia de angustia. Foto: Instagram

Said Palao y Alejandra Baigorria vivieron un momento de tensión cuando ambos se encontraban disfrutando de su viaje en México.

El viaje que debía ser inolvidable para Said Palao y Alejandra Baigorria se transformó en un momento lleno de susto y tensión. La pareja viajó a México para festejar el cumpleaños de la empresaria peruana, pero lo que empezó como un plan romántico terminó en un accidente que obligó al chico reality a recibir atención médica de emergencia.

¿Qué pasó con Said Palao?

Fue el propio Said Palao quien, a través de sus redes sociales, relató lo ocurrido. Aunque se mostró tranquilo, confesó que aún seguía sorprendido por lo que pasó. El deportista contó que sufrió un corte profundo en el rostro mientras practicaba básquet, uno de los deportes que más disfruta.

"Bueno chicos, para hacerles un update de lo que me acaba de pasar el día de hoy jugando básquet, no me ha pasado jugado judo ni en Esto es Guerra ni en ningún lugar", expresó en sus historias, acompañado de Alejandra Baigorria, quien no lo dejó solo en ningún momento.

Con la voz entre nerviosa y preocupada, Alejandra también compartió su sentir: "Yo, la más nerviosa y asustada". Poco después, Said mostró imágenes de la herida y del momento en que fue atendido por los doctores. Finalmente, quiso tranquilizar a sus seguidores con un mensaje corto: "Pero ya estamos bien".

La vez cuando Said Palao rechazó un beso de Alejandra

La pareja, acostumbrada a compartir momentos de su día a día, suele estar bajo la mirada del público. Hace algunos meses, Said Palao y Alejandra Baigorria estuvieron en el centro de la atención debido a un video en TikTok que generó opiniones divididas entre sus seguidores.

En el clip, se veía a la empresaria intentando darle un beso a su pareja como muestra de cariño, pero él esquivó el gesto, lo que provocó un sinfín de comentarios y reacciones en redes sociales.