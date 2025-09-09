Hugo García reapareció y habló tras filtración de video íntimo de Isabella Ladera

Isabella Ladera aseguró que Hugo García sabía sobre video íntimo. Foto: Instagram

Hugo García ha sido relacionado sentimentalmente con Isabella Ladera, la modelo venezolana que atraviesa días complicados por la difusión de un material privado.

La modelo e influencer venezolana Isabella Ladera atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida personal tras denunciar que se ha difundido sin su consentimiento un video íntimo en donde aparecer ella junto al cantante colombiano Beéle, por lo que tomará acciones legales.

Isabella Ladera se encontraba disfrutando de su tranquilidad y de su amistad con el exchico reality Hugo García, con quien ha sido relacionada sentimentalmente. Sin embargo, la difusión del video íntimo la ha afectado profundamente. Por ello, el modelo peruano decidió expresarse al respecto.

Hugo García le expresó su apoyo a Isabella Ladera

Aunque no hablado con los medios ni tampoco ha realizados publicaciones en sus redes sociales, Hugo García decidió comentar la publicación del comunicado de Isabella Ladera para expresarle su apoyo y cariño.

“No estás sola. Nada ni nadie cambiará lo que siento ni lo que pienso de ti, Andrea”, fue el mensaje del exintegrante de ‘Esto es guerra’ que recibió miles de likes de los seguidores de la influencer venezolana.

“Que hermoso es Hugo García, la apoya y no la deja sola”, “Eres un rey y caballero en todo el sentido de la palabra, ella te necesita mucho”, “Eres un bello, es obvio que lo hicieron para molestarlos a ambos”, fueron algunos de los comentarios que recibió el sentido mensaje de Hugo García dedicado para Isabella Ladera.



(Foto: Instagram)

Isabella Ladera aseguró que Hugo García sabía sobre video íntimo

Isabella Ladera relató que en julio se enteró de esta complicada situación, la cual hoy la tiene muy afectada y que la llevó a anunciar que tomará acciones legales. “A mí se me puso en alerta en julio 9 de que esto pasaría”, escribió la modelo junto a la captura de una conversación con una persona.

“El 13 de julio senté a mi mamá y le conté lo que estaba pasando, a ella, a mi familia y a Hugo”, agregó Isabella Ladera, junto a una fotografía en la que aparece conversando con su madre.