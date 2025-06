‘El valor de la verdad’: Bruno Agostini revelará todo sobre sus romances con Milett Figueroa, Micheille Soifer y más

Bruno Agostini habló sobre su supuesto romance con Michelle Soifer. Foto: captura 'El valor de la verdad'

Las confesiones del exintegrante de Combate Bruno Agostini causarán revuelo en la farándula peruana.

El último martes, ‘El valor de la verdad’ remeció las redes sociales y la farándula peruana al anunciar a un polémico nuevo invitado que se sentará en el sillón rojo y lo contará todo. Se trata del modelo español y exintegrante de ‘Combate’, Bruno Agostini.

En el programa conducido por Beto Ortiz, Bruno Agostini hará fuertes revelaciones sobre los romances que mantuvo con conocidas figuras del espectáculo local como Milett Figueroa, Micheille Soifer, Melissa Loza y más.

Las fuertes confesiones de Bruno Agostini en ‘El valor de la verdad’

En el adelanto del programa conducido por Beto Ortiz, el español sorprende con declaraciones íntimas sobre una expareja. “Me agarra la mano así... Con lo cariñosa que estaba conmigo y lo bien (...) No te preocupes, vámonos a mi casa, ay Dios mío. Hacíamos el amor de una manera impresionante”, comentó, dejando entrever que la relación fue muy intensa.

También aprovechó para expresar su incomodidad con doña Marta Valcárcel, madre de Milett Figueroa, quien anteriormente declaró haberlo visto en toalla. “Su madre salió en televisión hablando de mí de una manera inadecuada. La próxima que se pronuncie sobre mí, hágalo con respeto”, afirmó visiblemente molesto.

Por otro lado, se le preguntó por un presunto vínculo con Melissa Loza. En el avance del programa, se le escucha decir: “Yo nunca he llorado por amor. Me dolió mucho lo que hizo esa mujer”. Aunque no menciona nombres directamente, sus palabras generan expectativa sobre a quién se refiere realmente.



Bruno Agostini y su supuesto romance con Michelle Soifer

Durante el programa también se tocó el tema del presunto romance entre Bruno Agostini y Michelle Soifer, una figura muy conocida en los realities peruanos. El español contó un momento tenso que vivieron en una salida.

“Una vez fuimos a un bar, yo tenía el celular y me dice ‘¿Con quién estás hablando?’ y me lo quita… Yo hablo con quien se me cante y tú estás mal por haber tocado mi teléfono”, relató Agostini, mostrando que hubo un fuerte cruce de palabras por celos.

Después de esa discusión, Michelle terminó llorando y, según Bruno, Alejandra Baigorria intervino en defensa de su amiga, comenzando a insultarlo. Esta escena reveló que, además del romance, había un ambiente tenso y reacciones intensas entre ellos y su círculo más cercano.