Tilsa Lozano expuso ampay de su ex Jackson Mora y le mandó fuerte mensaje

Jackson Mora se pronunció tras ampay con joven mujer. Foto: captura 'La Noche Habla'

Aunque ya firmó el divorcio de su exesposo Jackson Mora, Tilsa Lozano no pudo evitar mostrar su molestia por el reciente ampay del boxeador.

El programa ‘La Noche Habla’ presentó un ampay donde se ve a Jackson Mora acompañado de una joven anfitriona, justo pocos días después de haberse oficializado su divorcio con Tilsa Lozano. Lo llamativo fue que la encargada de dar a conocer el informe fue la propia Tilsa, quien no dudó en comentar lo sucedido en vivo.

¿Qué dijo Tilsa Lozano sobre ampay de Jackson Mora?

Tras la difusión de las imágenes, Tilsa expresó su molestia y aseguró que su exesposo habría estado buscando llamar la atención. “Si tú sales a lugares públicos sabiendo que has estado con una de las mujeres más polémicas del país y te graban, es porque lo has estado buscando. No nos hagamos los hue***”, dijo con un tono bastante directo.

Además, la exmodelo aprovechó la situación para enviarle un consejo a Jackson. Señaló que, si quiere evitar ser grabado por la prensa, debería cuidar más su privacidad. “Debería de pensar un poquito y no exponerse. Haz tus encerronas, aprende de los peloteros, alquila un Airbnb, invierte tu billete, no te vayas a lugares públicos”, recomendó frente a cámaras.

Finalmente, Tilsa dejó en claro que, aunque su ex está en todo su derecho de hacer su vida como soltero, debería ser más precavido si no quiere que lo graben. “Él está soltero, se divorció hace tres doritos y si para él es correcto lo que está haciendo, ve con Dios. Si no quieres que te graben, no te expongas, sino parece que te gustó la hue***”, agregó sin filtros.



(Fuente: 'La Noche Habla')

Jackson Mora se pronunció tras ampay

Jackson Mora salió al frente para aclarar que no hubo nada comprometedor en las imágenes difundidas. Según explicó, se trató solo de una salida entre amigos y no un ampay como muchos han comentado. “A Jennifer la conozco hace 13 años. No solo estuve con ella, estuve con varios amigos más. No tengo nada con ella ni con nadie. Ella trabaja en ese bar, no fui con ella”, declaró visiblemente molesto.

El boxeador también dejó claro que no siente que tenga que dar explicaciones sobre su vida personal, ya que actualmente está soltero. “No veo cuál es el ampay o escándalo. Soy un hombre soltero que salió un rato con unos amigos a relajarse. No le debo explicaciones ni a ti ni a nadie. Ya no me escribas, por favor”, añadió.