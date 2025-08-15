¿‘El valor de la verdad’ de Samahara Lobatón fue cancelado? Esto se sabe

Gran revuelo ha causado en redes, la reciente publicación de Beto Ortíz sobre la emisión de ‘El valor de la verdad’ de esta semana.
Durante la semana fue anunciado por todo lo alto ‘El valor de la verdad’ de Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, que se iba a emitir este domingo. La mediática hija de la chalaca no solo iba a hablar de sus líos amorosos, sino también de la expareja de su madre, Jefferson Farfán.
En el avance difundido por ‘El valor de la verdad’, Samahara Lobatón iba a revelar detalles sobre la relación amorosa que tuvo su examiga Ivana Yturbe con el exfutbolista Jefferson Farfán. Sin embargo, aparentemente esta edición del programa de Beto Ortiz no será emitida.
¿‘El valor de la verdad’ de Samahara Lobatón fue cancelado?
Este viernes por la tarde, Beto Ortiz, conductor de ‘El valor de la verdad’, sorprendió a todos al publicar en sus redes sociales que este domingo se emitirá una edición especial de su programa en donde Suheyn Cipriani le responderá a su madre.
“Último minuto…Todo sobre mi madre. Suheyn Cipriani le responde a la mujer que le dio la vida en el sillón rojo. ‘El valor de la verdad’, edición especial”, es el mensaje de la publicación que Ortiz que ha sorprendido a todos debido a que se esperaba la emisión de las confesiones de Samahara Lobatón.
‘¿Qué pasó con el ‘El valor de la verdad’ de Samahara?’, “Tanto poder tiene Farfán que no saldrá lo de Samahara”, “Qué ocurrió, yo esperaba ver a Samahara este domingo”, son algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales ante la posible censura de ‘El valor de la verdad’ de Samahara Lobatón.
(Fuente: Instagram)
¿Por qué no se emitirá ‘El valor de la verdad’ de Samahara Lobatón?
A pesar de las dudas de los usuarios en redes sociales, Beto Ortiz no ha confirmado ni aclarado si la participación de Samahara Lobatón en ‘El valor de la verdad’ fue cancelada o si la producción decidió reprogramarla para la próxima semana.
Por su parte, Evelyn Vela reveló hace unos días que Jefferson Farfán hizo firmar a Melissa Klug un contrato que le prohibía hablar sobre él. Aunque no se han dado detalles del contenido de este acuerdo, es posible que también incluya restricciones para que las hijas de la ‘Blanca de Chucuito’ no puedan pronunciarse sobre la ‘Foquita’. De ser así, la presencia de Samahara Lobatón en ‘El valor de la verdad’ podría representar una infracción a dicho contrato.
