¿Xiomy Kanashiro terminó con Farfán tras confesiones de Samahara? Así reaccionó la actriz cómica

Luego del avance de ‘El valor de la verdad’ en donde Samahara Lobatón habló de Farfán, Xiomy Kanashiro tuvo una inesperada reacción.

Jefferson Farfán vuelve al centro de la polémica luego de las confesiones que Samahara Lobatón en ‘El valor de la verdad’ sobre su pasada relación con Ivana Yturbe. Por ello, en medio de la polémica, muchos esperaban la reacción de la actual pareja del futbolista, Xiomy Kanashiro. La modelo y actriz cómica decidió usar sus redes sociales para pronunciarse.

Xiomy Kanashiro se pronunció tras revelaciones sobre Farfán

La actual pareja de la ‘Foquita’ llamó la atención de sus seguidores al tomar una decisión inesperada en medio del nuevo escándalo que rodea al exfutbolista. A través de Instagram, Xiomy Kanashiro dejó claro que su relación con Jefferson Farfán sigue firme, mostrando el anillo que él le regaló y compartiendo cómo celebraron juntos el pasado 14 de febrero.

“Y entonces llegó el 14 de febrero y comenzó nuestra historia”, escribió la integrante de La Casa de la Comedia en una historia de Instagram. En el breve clip también se apreciaban fotografías románticas de la pareja, dejando en evidencia la buena sintonía que mantienen.

Hasta ahora, la modelo ha optado por no pronunciarse sobre los problemas que enfrenta Farfán. Lo único que ha comentado públicamente es que no se encuentra en Lima, evitando entrar en polémicas y enfocándose en su vida personal.



Las declaraciones se dieron durante el más reciente episodio del pódcast ‘Doble Sentido’, donde la integrante de ‘La casa de la comedia’ fue consultada por el conductor Carlos Vílchez sobre si acostumbra invitar a salir a un amigo o pretendiente.

“Por supuesto que he invitado. A mi actual pareja también siempre le invito. Nosotros vamos a cenar, vamos al cine. Es algo que nos encanta”, afirmó la exintegrante de Alma Bella, dejando claro que no considera anormal asumir los gastos en algunas salidas.