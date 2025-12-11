Magaly Medina respondió carta notarial: Melissa Paredes y Rodrigo Cuba lanzaron comunicado

Rodrigo Cuba y Melissa Paredes lanzaron comunicado tras pronunciamiento de Magaly. Foto: captura YouTube

Magaly Medina respondió públicamente a la carta notarial enviada por Melissa Paredes, mientras que la actriz y Rodrigo Cuba emitieron un comunicado conjunto.

Magaly Medina dedicó varios minutos de su programa del miércoles 10 de diciembre para responder a Melissa Paredes, luego de que la actriz le enviara una carta notarial. Esto ocurrió después de que Magaly comentara que, años atrás, Melissa había denunciado a Rodrigo Cuba por “una cosa aberrante” relacionada con su hija menor.

Magaly Medina respondió a carta notarial de Melissa Paredes

“Me ha mandado una carta notarial porque cree que, amedrentando a los periodistas, uno va a callarse la boca. Ayer dije, en medio de mi contestación, que ella demandó al papá de su menor hija por una cosa horrible y no, no fue así, es cierto, han pasado tantos años que mi memoria no es estrictamente rígida en esos aspectos y me olvido de algunas cosas”, admitió la 'Urraca' ante cámaras.

Magaly también recordó cómo ocurrieron los hechos: “Ella amenazó al papá de su hija con denunciarlo y al final el 'Gato' Cuba la denunció a ella por extorsión y chantaje porque él dijo en su denuncia policial que ella lo llamaba y le decía que lo iba denunciar”. La conductora señaló que, según el testimonio del futbolista, Melissa Paredes habría intentado presionarlo para que cumpliera con lo que ella pedía.

Además, la periodista mencionó el proceso legal del 2022, cuando Rodrigo Cuba presentó una denuncia penal por extorsión y chantaje contra Melissa Paredes. Este caso terminó con una decisión del juzgado de familia, que retiró temporalmente la tenencia de la menor a ambos padres y se la otorgó a la abuela paterna mientras se resolvía el conflicto judicial.



Rodrigo Cuba y Melissa Paredes lanzan comunicado

El comunicado que compartieron Melissa Paredes y Rodrigo Cuba comenzó con: “COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA”. Desde esa primera línea, Paredes y Cuba dejan clara su postura conjunta: “Como padres de M.C.P., expresamos de manera conjunta nuestro rechazo absoluto a cualquier difusión, reproducción o comentario público de audios, imágenes o documentos relacionados con procesos judiciales que involucren hechos vinculados a nuestra hija”. Además, remarcan que “nuestra prioridad es y será proteger su integridad, su privacidad y bienestar emocional”, pidiendo que los menores no sigan siendo expuestos a disputas mediáticas que solo competen a los adultos.



