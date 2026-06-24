Exintegrante de 'EEG' reveló que tuvo un encuentro con Ronaldinho y difundió imágenes

Vania Torres entrevistó a Ronaldinho. Foto: Instagram

La deportista y exintegrante de ‘Esto es guerra’ confesó que se trató de uno de los mejores momentos de su vida.

La surfista peruana Vania Torres, recordada también por su paso por 'Esto es guerra', llamó la atención en redes sociales tras compartir un momento muy especial junto a Ronaldinho. La deportista publicó fotos y videos donde aparece cerca del exfutbolista brasileño, considerado una de las grandes leyendas del fútbol mundial.

El encuentro se dio durante un exclusivo evento relacionado con el Mundial 2026, al que Vania Torres asistió como invitada. En medio de la actividad, la peruana no dejó pasar la oportunidad de acercarse a Ronaldinho y guardar un recuerdo de ese momento.

Vania Torres conoció a Ronaldinho

A través de sus redes sociales, la exintegrante de 'Esto es guerra' mostró su emoción por haber coincidido con el campeón brasileño. Vania Torres dejó claro que fue una experiencia que nunca imaginó vivir y que quedará como uno de los recuerdos más importantes de su vida.

En los videos compartidos por Vania Torres se puede ver a Ronaldinho rodeado de cámaras, asistentes y personal de seguridad mientras participaba en distintas entrevistas. En medio de toda la cobertura del evento, la deportista peruana también apareció formando parte de la actividad.

Las imágenes no tardaron en generar comentarios entre sus seguidores, quienes se mostraron sorprendidos por el encuentro. En pocos minutos, las fotografías y videos comenzaron a circular en redes, convirtiendo a Vania Torres en tendencia y despertando la curiosidad de sus fans.

Vania Torres entrevistó a Ronaldinho

Fue precisamente en ese contexto donde Vania tuvo la oportunidad de conversar con quien considera uno de sus grandes referentes deportivos. "Entrevisté a Ronaldinho. ¿Cosas que nunca pensé que pasarían? Uno de mis ídolos de la infancia, un artista total y muy humilde. Un sueño total", escribió en sus redes sociales.



(Fuente: Instagram)