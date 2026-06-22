¿Reconciliación a la vista? Mario Hart y Korina Rivadeneira celebraron juntos el Día del Padre

Mario Hart pasó el Día del Padre junto a Korina, Foto: Difusión

Tras fuertes rumores de separación, Mario Hart y Korina Rivadeneira reaparecieron juntos en redes por el Día del Padre.

Mario Hart volvió a llamar la atención en redes sociales luego de celebrar el Día del Padre junto a Korina Rivadeneira y sus hijos. La aparición de ambos en esta fecha especial sorprendió a muchos seguidores, sobre todo después de los rumores sobre una posible separación.

Mario Hart pasó el Día del Padre junto a Korina

Todo ocurrió luego de que el piloto comentara tiempo atrás que se encontraba soltero desde hace dos años. Por eso, la presencia de Korina Rivadeneira junto a él este domingo 21 de junio generó diversas reacciones entre sus fans, quienes no tardaron en preguntarse si existe un acercamiento entre ambos.

Meses antes, Mario Hart también había saludado a Korina por el Día de la Madre, aunque lo hizo con un mensaje sencillo y sin muestras románticas. Desde entonces, muchos estaban atentos a si la actriz tendría algún gesto público hacia el piloto por el Día del Padre.

Korina sorprendió con un detalle muy emotivo preparado junto a sus pequeños. Se trató de un retrato hecho con pintura y con sus propias manos, donde aparecen los hijos de ambos tomando la mano de su padre en un tierno paisaje, gesto que fue compartido en redes y conmovió a sus seguidores.



(Foto: Instagram)

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¿Cuál fue la reacción de Mario Hart ante sorpresa de Korina y sus hijos?

El piloto y exintegrante de ‘EEG’ no compartió ni subió la publicación de Korina Rivadeneira. Sin embargo, compartió fotografías de su celebración del Día del Padre en donde aparecen sus hijos y la modelo venezolana. “Gracias por hacerme el papá más feliz del mundo. Los amo”, fue el mensaje de Mario Hart en donde no etiquetó.

Aunque Mario Hart no se pronunció sobre la presencia de Korina Rivadeneira en su casa por el Día del Padre, su nula respuesta ante la sorpresa de la venezolana, revelan que no hay indicios de una reconciliación. Por su parte, los fans ambos no pierdan la esperanza que puedan volver a estar juntos.