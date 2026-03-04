Exintegrante de ‘Esto es guerra’ fue hospitalizada de emergencia por fuerte problema de salud

La conocida exfigura de 'Esto es guerra' que ahora no la pasa bien, fue parte importante de la temporada 2021. Foto: Facebook

La exchica reality vive un momento crítico: tras enfrentar problemas familiares, ahora lucha contra un serio problema de salud.

La influencer y exchica reality Tepha Loza atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Hace unos meses, la conocida figura pública reveló que su madre fue diagnosticada con cáncer, ahora ella tuvo que ser internada de emergencia tras grave problema de salud.

¿Por qué Tepha Loza fue internada de emergencia?

Recientemente, Tepha Loza volvió a generar preocupación al informar que fue ingresada de emergencia en una clínica local debido a fuertes dolores estomacales. Según contó en sus redes sociales, tras casi sufrir un accidente automovilístico. mientras trasladaba a su madre a un centro de salud, empezó a sentirse mal.

Tras la evaluación médica, los especialistas diagnosticaron apendicitis y decidieron programarle una intervención quirúrgica. Actualmente, Tepha Loza se encuentra estable, aunque continúa bajo observación y recibiendo cuidados especializados para garantizar su recuperación.

En sus historias de Instagram, la exintegrante de ‘Esto es guerra’ compartió: “Entre sustos con mamá y ahora yo. Entre con un cuadro de dolor terrible en la boca del estómago. Resultó ser apendicitis y en 1,2x3 a cirugía. Ahora estable, pero a esperar”.



(Foto: Instagram)

¿Cuál es el estado de la mamá de Tepha Loza tras su diagnóstico de cáncer?

La influencer explicó que ver a su madre en ese estado ha sido un proceso muy doloroso para toda la familia. Tepha Loza dio detalles del impacto físico que sufrió su madre con las quimioterapias y radioterapias. “Empezó con sus quimios, radios, se deterioró bastante porque atacan las células malignas pero también las buenas. Es por eso que se le cae el pelito, le deteriora por dentro también“, explicó, dejando en claro lo duro que fue ese proceso.