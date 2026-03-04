Romántico gesto: Alejandro Sanz compartió tierna publicación para Stephanie Cayo

Alejandro Sanz le dedicó tierno post a Stephanie Cayo tras confirmarse que participará en una serie. (Foto: Alejandro Sanz - Stephanie Cayo/ Instagram)

¡Más enamorado que nunca! Alejandro Sanz sorprendió a sus fans al dedicarle una tierna publicación a Stephanie Cayo.

Tras confirmarse que Alejandro Sanz y Stephanie Cayo tienen una relación sentimental. La pareja no duda en realizar muestras de afecto en público y más de una persona busca conocer detalles íntimos de su romance.

Alejandro Sanz le dedicó tierno post a Stephanie Cayo

Una reciente publicación de Alejandro Sanz captó la atención de sus fans, ya que publicó en su cuenta de Instagram una foto de la actriz peruana, quien participará en la serie Doc de Netflix. En el post se puede ver lo emocionado que está el cantante.

La publicación fue acompañada de un corazón, mostrando el apoyo incondicional que le brinda a Stephanie Cayo en una nueva etapa de su carrera. Mediante sus redes sociales, la peruana no duda en promocionar la serie que se estrena el miércoles 4 de marzo.

(Foto: Alejandro Sanz - Stephanie Cayo/ Instagram)

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo: ¿desde cuándo son pareja?

Por el momento, Alejandro Sanz y Stephanie Cayo no han brindado detalles de su relación, ni cuándo inició su romance; sin embargo, desde que el cantante comenzó su gira, la actriz ha estado presente en sus shows brindándole apoyo.

Recordemos que hace algunos años, ambos fueron relacionados sentimentalmente, pero ambos indicaron que solo eran grandes amigos. La noticia de su relación generó alegría entre sus fans, ya que ven a ambos felices.