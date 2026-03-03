Katya Mosquera realizó inesperada publicación tras "romper" su compromiso con Ricardo Mendoza

Katya Mosquera realizó inusual publicación tras las declaraciones de Ricardo Mendoza. (Foto: Katya Mosquera/ Instagram - Ricardo Mendoza/ Instagram)

Luego de que Ricardo Mendoza revelara que terminó su compromiso, Katya Mosquera realizó una publicación que dejó en 'shock' a diversos cibernautas.

Mientras Ricardo Mendoza captaba la atención de diversas personas por sus declaraciones sobre el anillo de compromiso roto y las bromas que generaron revuelo en el espectáculo peruano, su pareja, Katya Mosquera, optó por un camino completamente distinto.

Lejos de la polémica, la joven reapareció en redes sociales de la manera más tierna. La publicación que realizó sorprendió a diversas personas que han seguido desde un inicio la relación con el integrante de 'Hablando Huevadas'.

¿Qué publicación hizo Katya Mosquera, pareja de Ricardo Mendoza?

Katya, quien es madre de dos niños, compartió imágenes cargadas de amor junto al pequeño que la acompaña desde antes de que el conductor de 'Hablando Huevadas' llegara a su vida. Las fotografías mostraron un momento íntimo y familiar, alejándose por completo del ruido mediático.

Su reaparición generó gran expectativa entre los seguidores de la pareja, quienes estaban atentos a una posible reacción tras las revelaciones que Mendoza hizo en el podcast conducido por Magaly Medina.

Recordemos que el humorista contó que, en plena Navidad y con Katya embarazada, la hinchazón en su dedo obligó a llamar a los bomberos para cortar el anillo de compromiso, bromeando incluso con que "se había terminado el compromiso".

Sin embargo, Katya evitó cualquier pronunciamiento directo, y se animó a publicar una foto junto a su hijo indicando que es su primer amor. La frase, sencilla pero significativa, fue interpretada por muchos como una declaración de prioridades.

La publicación acumuló rápidamente cientos de reacciones y mensajes de apoyo, destacando su discreción y serenidad frente a la vida mediática que suele tener Ricardo Mendoza.