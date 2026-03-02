En Vivo

Fabio Agostini y Sergio Mayer casi llegan a los golpes en 'La Casa de los Famosos'

Lunes, 2 de marzo de 2026 18:11

Fabio Agostini protagonizó una fuerte pelea con el popular actor. (Foto: Fabio Agostini/ Instagram - Sergio Mayer/ Instagram)

El exintegrante de 'Esto es Guerra' llegó a los empujones con el popular actor. El enfrentamiento sorprendió a sus compañeros del reality.

La participación de Sergio Mayer Bretón en 'La Casa de los Famosos' está captando la atención de diversas personas por sus singulares peleas y controversias con diversos participantes.

Fabio Agostini y Sergio Mayer protagonizaron fuerte pelea

En su segunda semana al aire, Sergio Mayer protagonizó uno de los momentos más tensos del programa al planear, junto a Fabio Agostini, una pelea que desestabilizó por completo la convivencia entre los participantes.

Todo ocurrió en la cocina de la casa, donde ambos comenzaron a elevar el tono de la conversación hasta retarse a golpes. La discusión subió de intensidad y llegaron incluso a agredirse físicamente, lo que generó alarma entre los demás famosos.

Los habitantes intervinieron rápidamente para separarlos, visiblemente preocupados por lo que parecía una pelea real. Sin embargo, minutos después, Mayer y Agostini revelaron que todo había sido una estrategia para generar contenido y sacudir la dinámica del programa.

(Foto: La Casa de los famosos)

Tras confesar el engaño, ambos se abrazaron y soltaron carcajadas, dejando a sus compañeros entre molestos y sorprendidos. Este episodio ocurrió pocos días después de que Sergio Mayer tuviera un altercado verbal y físico con 'El Divo'.

