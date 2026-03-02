Popular actriz de 'Al fondo hay sitio' regresa a la serie tras años de ausencia en la televisión

Alessandra Denegri formará parte de la nueva temporada de 'Al fondo hay sitio' tras 10 años de ausencia. (Foto: América TV)

La popular actriz confirmó su regreso a la nueva temporada de 'Al fondo hay sitio' después de varios años y miles de fans se alegraron con esta noticia.

'Al fondo hay sitio' está promocionando diversos avances sobre su temporada 2026, pero uno de ellos dejó a los fans en shock. Se confirmó el regreso de una importante actriz, quien vuelve a la ficción tras varios años de ausencia.

PUEDES VER: Ricardo Mendoza reveló que rompió su compromiso con Katya Mosquera por singular motivo

Alessandra Denegri regresa a 'Al fondo hay sitio'

El retorno de la popular 'Chamaquita', exnovia de Joel Gonzales, personaje de Erick Elera, promete sacudir la historia de amor del 'Niño cara de pez' con Macarena. Miles de fans se mostraron emocionados con esta noticia.

En el avance difundido, se observa a Joel y Macarena esperando el nacimiento de su bebé. Sin embargo, la escena cambia drásticamente cuando aparece Cayetana comprando nada menos que una sierra eléctrica.

"Señorita, ¿para qué quiere esta sierra eléctrica?", le preguntan en el clip. La respuesta de Cayetana deja a todos helados: "Para recuperar un viejo amor", insinuando que está dispuesta a todo para reconquistar a Joel.

(Foto: Al fondo hay sitio)

El anuncio también generó opiniones divididas entre los seguidores de la serie. Aunque muchos celebraron el regreso de Denegri, otros expresaron su deseo de ver nuevamente en pantalla a Fernanda de las Casas, personaje interpretado por Nataniel Sánchez.

'Al fondo hay sitio': ¿Quién es Alessandra Denegri?

Alessandra Denegri, de 39 años, es modelo y actriz. Tras pasar los últimos seis años radicando en el extranjero, decidió volver al Perú para retomar su carrera artística. Además de su paso por 'Al fondo hay sitio', participó en producciones como 'Graffiti', 'Besos robados', 'Colorina' y 'Prófugos', y también formó parte del reality de baile 'El gran show'.