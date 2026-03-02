Ricardo Mendoza reveló que rompió su compromiso con Katya Mosquera por singular motivo

Ricardo Mendoza confesó que rompió su compromiso, porque el anillo quedó destruido tras incidente. (Foto: Ricardo Mendoza/ Instagram)

Ricardo Mendoza sorprendió a sus seguidores al revelar que rompió su compromiso con la madre de su primer hijo, Katya Mosquera. ¿Qué sucedió?

Ricardo Mendoza fue el invitado de la semana en el podcast de Magaly Medina y, aunque reveló varios detalles poco conocidos de su vida personal, lo que más llamó la atención fue la insólita historia de cómo "rompió" su compromiso en Navidad.

Ricardo Mendoza reveló por qué rompió su compromiso con Katya Mosquera

El integrante de Hablando Huevadas contó que todo ocurrió cuando su prometida, Katya Mosquera, ya se encontraba embarazada. Debido a la hinchazón propia de la gestación, el anillo de compromiso quedó atorado en su dedo; esto generó que recurrieran a los bomberos.

"En Navidad, rompimos nuestro compromiso. Fuimos a la casa de mi mamá, ya embarazada Katya lógicamente, y ocurre la hinchazón. Esa Navidad tuvimos que ir de emergencia a los bomberos (…) Lo reventaron, está reventado el anillo", relató.

Según explicó el comediante, la única solución fue acudir a los bomberos para que cortaran la joya, pues no había forma de retirarla sin lastimar el dedo de su pareja. El anillo terminó completamente destrozado, marcando un momento curioso en su relación.

Fiel a su estilo, Ricardo Mendoza no perdió la oportunidad de bromear sobre lo ocurrido. "Le dije: 'Mi amor, feliz Navidad, se acabó nuestro matrimonio, nos liberamos'. Gracias, le dije al bombero", comentó entre risas.

Lejos de significar el fin del compromiso, el comediante aseguró que ya mandó a hacer un nuevo anillo, "más bonito y más grande", y confirmó que su boda será tanto civil como religiosa.