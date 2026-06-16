Thalía Bentín confesó que vio a Gabriela Herrera en la cama que compartió con Diego Chávarri

Thalia reveló que encontró a Diego Chávarri y Gabriela Herrera en su habitación. (Foto: La Granja Vip / Gabriela Herrera - Instagram)

La expareja de Diego Chávarri confesó, visiblemente indignada, que vio a Gabriela Herrera en la cama que ambos compartían.

Diego Chávarri está captando la atención de diversos medios tras los audios de Thalía Bentín, su expareja, en el que revela un incómodo episodio ocurrido tras la final del reality La Granja VIP.

Expareja de Diego Chávarri reveló que Gabriela Herrera llegó al departamento que compartía con el 'Diablito'

Según contó la expareja del 'Diablito', regresó al departamento que compartió con Chávarri y encontró a Gabriela Herrera en la habitación donde ambos solían dormir durante su relación.

La revelación se produce después de que Diego Chávarri y Gabriela Herrera revelaran que, tras una fiesta, acudieron junto a otras personas al departamento del exintegrante de realities para continuar la celebración.

Sin embargo, Thalía Bentín decidió romper su silencio y ofrecer su versión de los hechos al programa 'Q'Bochinche'. "Sí, me dijeron que ella estaba aquí. Qué te puedo decir Samu, mi cama aún estaba en mi cuarto", expresó.

(Foto: Q'Bochinche - Gabriela Herrera/ Instagram)

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La ex de Diego Chávarri confesó que ante esta situación solo atinó a quedarse en un cuarto y esperar que Gabriela se vaya del departamento. "Dije, así como entro tendrá que salir en algún momento. Lo que he vivido no ha sido bonito para nadie", puntualizó.