¿Yahaira Plasencia reveló que ya convive con ‘Don Diablo’? Esto respondió

La cantante habló sobre su relación con ‘Don Diablo’. Foto: captura América TV/TikTok

La salsera Yahaira Plasencia ha demostrado que está muy enamorada de Luis Fernando Rodríguez, ‘Don Diablo’.

Yahaira Plasencia atraviesa un buen momento en el amor junto a Luis Fernando Rodríguez, más conocido como ‘Don Diablo’. La salsera fue consultada por las cámaras de Más Espectáculos sobre cómo va su romance y si ya piensa en dar un paso más importante, como la convivencia o el matrimonio.

¿Yahaira ya convive con ‘Don Diablo’?

La cantante habló sobre su relación con ‘Don Diablo’, a quien recientemente sorprendió con una celebración especial por su cumpleaños, rodeado de amigos y familiares. Este detalle mostró que ambos viven una etapa cercana y tranquila, aunque sin presionarse por tomar decisiones rápidas.

La popular ‘Patrona’ contó que su relación marcha bien, pero dejó claro que prefiere tomar las cosas con calma. Aunque reconoció que comparte tiempo con su pareja, explicó que no quiere apresurarse. “Sí, estamos de vez en cuando, pero yo prefiero ir paso a paso. No me gusta correr con las cosas paso a paso”, respondió Yahaira al ser consultada si ya convive con su pareja.



(Foto: captura América TV)

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¿Yahaira Plasencia tiene en sus planes ser madre?

Otro tema que llamó la atención fue la posibilidad de convertirse en madre. Yahaira Plasencia aseguró que, por ahora, no se ve en esa etapa, ya que está muy enfocada en su carrera musical y en la producción de sus propios conciertos. Además, indicó que tanto ella como su pareja tienen proyectos personales y profesionales por cumplir.

“Es que en realidad no me veo como mamá todavía. Estoy tranquila, sí, porque estoy ahorita produciendo mis propios conciertos, muy proyectada en lo que estoy haciendo”, comentó la salsera. Finalmente, Yahaira señaló que ambos están bien y avanzando poco a poco: “Vamos paso a paso, vamos a ver cómo van las cosas y por lo menos todos estamos marchando súper bien”.