Francho, involucrado en ampay con Said y Mario, habría sido perdonado por su esposa

Francho habría recibido el perdón de su esposa. Foto: Instagram/captura Magaly TV

El amigo figureti de Said y Mario ha dejado sorprendidos a todos ya que estaría a punto de recuperar su matrimonio a pesar de haber sido infiel.

Al parecer, el único que se ha quedado completamente solo tras el escandaloso ampay en un yate en Argentina es Mario Irivarren. Días después, Said Palao logró reconciliarse con Alejandra Baigorria y, ahora, al parecer otro de los involucrados también habría sido perdonado, a pesar de haberle sido infiel a su esposa.

Se trata del amigo figureti de los integrantes de ‘Esto es guerra’, Francho Sierralta, quien fue señalado como uno de los principales protagonistas por su comportamiento más controversial y “sin filtro” durante el mediático ampay en el que también estuvieron involucrados Said Palao y Mario Irivarren.

Francho habría recibido el perdón de su esposa

Pese a los rumores de una posible ruptura, todo indica que Francho estaría a punto de recuperar su matrimonio. Su aún esposa, Nathalie Galleno, habría decidido darle otra oportunidad, ya que ambos fueron vistos juntos en California, lo que deja entrever que la reconciliación sería real.

Sobre este acercamiento, el creador de contenido de espectáculos Ric La Torre comentó en sus redes que la pareja ya no estaría ocultando su cercanía fuera del país. “Él ya fue perdonado porque fueron captados juntos en el exterior”, afirmó el comunicador.

Además, Ric La Torre agregó que, según algunos testigos, la pareja no solo se mostró unida, sino también bastante cariñosa. Incluso, se les habría visto abrazándose y pidiendo a otras personas que les tomen fotos, mostrando una actitud tranquila y afectuosa.



(Fuente: Ric La Torre)

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¿Quién es Francho Sierralta?

Francho Sierralta es conocido por moverse en el círculo cercano de chicos reality y figuras de la televisión peruana. Su nombre empezó a sonar con fuerza en los programas de espectáculos luego de ser captado en situaciones comprometedoras durante un ampay en un yate, lo que lo puso en el ojo público.

Aunque no forma parte directa del mundo del modelaje ni la actuación, su reciente matrimonio y el posterior ampay hicieron que se convierta en tema recurrente en la prensa de la farándula local, ganándose un lugar en las noticias de “Chollywood”.