Cristiano Ronaldo: ¿cuánto cuesta el lujoso anillo de compromiso de Georgina Rodríguez?

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casarán tras 9 años de relación. Foto: Instagram

Cristiano Ronaldo le entregó a Georgina Rodríguez un llamativo anillo de compromiso que ha causado revuelo en redes.

El impresionante anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo entregó a Georgina Rodríguez sigue causando sensación en todo el mundo. Después de nueve años de relación, la famosa pareja ha decidido dar el siguiente paso hacia el altar, y la influencer no dudó en mostrar el lujoso detalle. Muchos fans se preguntan lo mismo: ¿cuánto costó el anillo de compromiso?

El costo del anillo de compromiso de Georgina Rodríguez

La romántica propuesta de matrimonio tuvo lugar en Riad, capital de Arabia Saudita, donde viven desde que Cristiano fue fichado por el club Al-Nassr. El futbolista portugués escogió una joya tan majestuosa como su amor por Georgina: un anillo de diamantes que ha captado todas las miradas y que podría estar entre los más caros y espectaculares que una celebridad haya recibido.

La joya, que podría ser la más valiosa del joyero de ‘Gio’, está compuesta por un gran diamante de corte ovalado montado sobre una sortija adornada con pequeños diamantes en forma de triángulo. Aunque los detalles oficiales no se han revelado, expertos consultados por la revista ‘¡HOLA!’ estiman que su precio rondaría los 6 millones de dólares, cifra que podría aumentar dependiendo de la pureza y del valor de los diamantes adicionales que adornan la pieza.

Georgina Rodríguez compartió su felicidad con sus seguidores publicando en Instagram una imagen donde luce el anillo. En la foto también se aprecia su manicura francesa perfecta, con uñas stiletto, acompañada de la mano de Cristiano. "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", escribió la modelo, confirmando su compromiso con un toque romántico.



(Fuente: Instagram)

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: su historia de amor

La pareja inició su relación a finales de 2016, cuando el futbolista portugués conoció a Rodríguez en una tienda de Gucci en Madrid, donde ella trabajaba como asistente de ventas. Según una entrevista concedida por la influencer en 2020, el vínculo comenzó tras un “flechazo” inmediato y, tras coincidir nuevamente en un evento de moda, empezaron a salir de forma reservada.

La relación se hizo pública en enero de 2017, cuando Rodríguez acompañó a Ronaldo a la ceremonia de los FIFA The Best Awards, donde el delantero fue reconocido como mejor jugador del año.

A lo largo de estos nueve años juntos, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han consolidado una familia numerosa y unida. Son padres de Cristiano Jr., los mellizos Eva y Mateo, y de sus dos hijas en común, Alana Martina y Bella Esmeralda. Su hogar, marcado por el cariño y el apoyo mutuo, ha sido testigo de innumerables momentos especiales.