¿Gian Marco se casó con Juliana Molina? El cantante hizo inédita confesión en romántico mensaje

Gian Marco cometió infidencia en tierno mensaje que le dedicó a la actriz Juliana Molina y sorprendió a sus fans.
Gian Marco Zignago generó revuelo en redes sociales tras compartir un emotivo mensaje dedicado a las mujeres más importantes de su vida. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue que llamó "esposa" a Juliana Molina, su actual pareja.
¿Gian Marco se casó con la actriz Juliana Molina?
El intérprete expresó palabras de agradecimiento hacia su madre, su hermana, sus hijas y también hacia Juliana Molina por el Día de la Mujer. El gesto no pasó desapercibido entre los usuarios, quienes rápidamente comenzaron a comentar y especular sobre el matrimonio de la pareja.
"A mi esposa Juliana Molina, a mis hijas Nicole Zignago y Abril Zignago, a mi madre Regina Alcóver y a mi hermana Mía… Gracias por su profundidad, por permitirme cuidarlas, amarlas y a través de su amor ser mejor persona cada día de la vida", escribió el artista en su mensaje.
El término 'esposa' generó sorpresa debido a que, hasta ahora, ninguno de los dos había confirmado oficialmente un matrimonio. Aunque su relación era conocida en el mundo del espectáculo, Gian Marco y la actriz decidieron llevar su romance en total privacidad.
Cabe recordar que la relación entre Gian Marco y Juliana Molina se hizo pública en el 2022, luego de que el programa 'Amor y Fuego' difundiera imágenes y evidencias de la relación sentimental entre ambos.
