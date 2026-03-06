Irma Maury, la popular 'Doña Nelly' de 'Al fondo hay sitio', fue operada tras fuerte accidente

Irma Maury reveló que operada por una fractura de cadera el 6 de marzo de 2025. (Foto: Irma Maury / Facebook)

La querida actriz que participó en 'Al fondo hay sitio' reveló en sus redes sociales que tuvo un grave accidente en su vivienda. ¿Qué sucedió?

Irma Maury, recordada por su papel de Doña Nelly en 'Al fondo hay sitio', sorprendió a sus seguidores al revelar el complicado momento que atravesó tras sufrir un grave accidente en su casa. Mediante sus redes sociales, la artista contó que una caída le provocó una fractura de cadera que la obligó a someterse a una delicada operación.

Irma Maury reveló que tuvo una fuerte caída

Mediante una publicación en Facebook, la actriz de 76 años contó que el accidente ocurrió durante la madrugada de hace aproximadamente un año. Tras caer en su casa, quedó inmovilizada y tuvo que pedir ayuda a una amiga para recibir auxilio.

Según comentó la actriz, personal de Serenazgo acudió al lugar y posteriormente fue trasladada en ambulancia al Hospital de Ventanilla. Sin embargo, en ese momento los médicos no le informaron de inmediato la gravedad de la lesión. "No me querían decir que era una fractura", indicó.

Tiempo después, Maury fue derivada al Hospital Alberto Sabogal de EsSalud, donde finalmente fue operada por una fractura de cadera el 6 de marzo de 2025. Tras la intervención, permaneció algunos días hospitalizada hasta recibir el alta médica el 9 de marzo.

Durante su recuperación, la actriz confesó que su principal motivación para salir adelante fueron sus mascotas, a quienes llamó cariñosamente "mis hijitos peluditos". Según explicó, pensaba constantemente en ellas mientras permanecía internada, lo que le dio fuerzas para afrontar el proceso.

El periodo de recuperación en casa tampoco fue sencillo. Maury relató que el dolor era intenso pese a los medicamentos, aunque con el apoyo de terapistas logró volver a caminar por sí sola 18 días después de la operación.