Pamela López reveló que papá de Christian Cueva desalojó de su casa a su hija mayor

El padre de Christian Cueva desalojó a la hija mayor de Pamela López. (Foto: Christian Cueva - Pamela López/ Instagram)

Pamela López hizo fuerte revelación sobre el complicado momento que vivió su hija mayor por culpa del papá de Christian Cueva.

Pamela López sorprendió al contar un complicado episodio familiar que habría ocurrido mientras permanecía aislada participando en 'La Granja Vip', donde quedó segundo lugar. La popular 'Kitypam' contó detalles de lo que vivió su hija mayor.

Pamela López reveló que el papá de Cueva echó a su hija de su casa

Durante una entrevista en el pódcast de Carlos Cacho, Pamela López reveló que su hija mayor, Fabiana Ríos López, fue retirada de una vivienda en Trujillo por Luis Alberto Cueva, padre del futbolista Christian Cueva.

Según relató, el hecho se habría producido con la presencia de efectivos policiales y tras un cambio de cerraduras en la propiedad, la cual anteriormente estaba vinculada al jugador de la selección peruana.

"Llegó con unos policías en tiempo récord, pasó de ser el propietario el padre de mis hijos a ser el propietario una empresa y bueno, cambió la chapa…", declaró Pamela López durante la conversación.

La trujillana explicó que en dicho inmueble aún permanecían pertenencias personales de ella y de sus hijos. Además, señaló que su hija mayor se encontraba dentro de la vivienda cuando ocurrió la intervención.

(Foto: Show.pe)

PUEDES VER: Milett Figueroa habló de Marcelo Tinelli tras coincidir con él en Miami

"Estaba mi hija mayor, están mis cosas, las cosas de mis hijos", expresó Pamela López al recordar el momento que, según afirma, vivió su familia mientras ella se encontraba participando en el programa de televisión.

La aún esposa de Cueva sostuvo que la propiedad habría sido transferida a terceros, situación que habría provocado el cambio de titularidad del inmueble y las posteriores acciones que terminaron con el retiro de su hija del lugar.