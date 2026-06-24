Samantha Batallanos lanzó polémico comentario y minimizó a Suheyn Cipriani tras oficializar con su ex

Samantha y su polémico consejo a Suheyn Cipriani. Foto: Instagram

Al parecer, a Samantha Batallanos no le agradó mucho la oficialización del romance entre Suheyn Cipriani y su ex, el millonario Luis Felipe Zapata.

Samantha Batallanos volvió a llamar la atención tras pronunciarse sobre la nueva relación de Suheyn Cipriani con Luis Felipe Zapata, su expareja. La modelo no dudó en referirse al tema y dejó claro que la oficialización del romance no le habría sorprendido demasiado, aunque sus declaraciones no pasaron desapercibidas.

Samantha dijo que Suheyn sería una más de la lista de mujeres de su ex

La exchica reality también dejó entrever que Suheyn Cipriani podría convertirse en una relación más dentro de la vida sentimental del empresario. “Una pareja se tiene que conocer poco a poco y ya después darse más cosas y de repente sí funciona y si no, pues va a ser un capítulo más de la vida de Luis, ¿no?”, expresó Samantha, generando diversas reacciones.

Además, Batallanos habló sobre el vínculo que mantiene con Luis Felipe Zapata y aseguró que, pese a las idas y vueltas, él siempre ha formado parte de su vida. “Bueno, la verdad es que terminamos muy bien. De hecho, ni siquiera siento que alguna vez terminamos, o sea, siempre hemos estado juntos, siempre. Nunca ha habido un periodo donde yo diga: ‘¿Qué será de Luis?’. O sea, siempre lo he tenido en mi vida”.

Samantha fue más directa al hablar del pasado amoroso de Zapata y afirmó que él ha estado vinculado con varias mujeres. “A pesar de que él ha estado tipo con todas las chicas con las que he estado, porque Luis tiene una variedad increíble de tener mujeres, yo siempre digo: ‘Oye, ya, por favor, ya’. Hoy una, mañana otra, pasa otra. Es así, Luis. Luis es así. Ya no sé si cambiará, la verdad. Pero, pero nada, yo lo adoro, lo amo”, declaró.



(Fuente: América Hoy)

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Samantha y su polémico consejo a Suheyn Cipriani

Samantha Batallanos también se animó a enviarle un consejo a Suheyn Cipriani, actual pareja de Luis Felipe Zapata. La modelo aseguró que mantiene un cariño especial por el empresario y afirmó que siempre deseará verlo bien. “Definitivamente, yo soy el amor de su vida, es la persona con la que mejor me he llevado siempre y yo lo respeto mucho, lo quiero mucho y siempre voy a velar por su felicidad, no creo que eso sea molestia para ella”, expresó.

Luego, Samantha Batallanos recomendó a Suheyn tomar la relación con calma y no dejarse llevar por los regalos o lo material. “Que (Suheyn) no se desespere por regalos, por cosas materiales, que sea más real, yo entiendo que pueda deslumbrarse porque es la primera persona que hace algo por ella, pero que tenga paciencia para saber manejar la situación como una mujer madura para que le salga bien las cosas”, agregó.

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