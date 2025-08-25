Gustavo Salcedo habló por primera vez tras anunciar su separación de Maju Mantilla

Gustavo Salcedo pidió respeto para Maju Mantilla. Foto: captura 'Amor y fuego'

Aunque Maju Mantilla ha expresado que solucionará sus problemas en privado, su todavía esposo Gustavo Salcedo decidió hablar públicamente.

Gustavo Salcedo decidió guardar silencio tras anunciar la noche del miércoles 20 de agosto, a través de sus redes sociales, el fin de su matrimonio con la ex Miss Mundo 2004, Maju Mantilla. En un comunicado compartido en sus historias de Instagram, el empresario reveló que su separación de la ex reina de belleza llevaba ya un tiempo, aunque recién ahora se hacía oficial ante el público.

Por su parte, Maju Mantilla reapareció este lunes en su programa ‘Arriba mi gente’ tras ausentarse por algunos días. Sin embargo, la exreina de belleza enfatizó que no iba a hablar del tema a pesar de reconocer que ha tenido unos días complicados.

¿Qué dijo Gustavo Salcedo sobre Maju Mantilla?

Tras varios días en silencio, Gustavo Salcedo decidió romper su silencio y habló frente a las cámaras de 'Amor y fuego'. El empresario negó tajantemente los rumores de una supuesta infidelidad y expresó: “Soy un padre de familia de una niña de 9 años. Tengo 3 hermanas mujeres. He visto siempre como mi papá trata a mi mamá. Y lo que está muy mal es que ustedes hablen de infidelidad”.

Salcedo dejó en claro que no permitirá que se hable mal de su expareja ni de su familia. “Jamás voy a hablar mal de la mamá de mis hijos. Toda la historia y todas las cosas que se han inventado en la prensa, lo único que hace es crear morbo en la gente. Y la verdad que está bien mal”, señaló.

Finalmente, el exesposo de Maju Mantilla pidió respeto a los medios por lo que se dice sobre su relación. “No tengo por qué dar detalles de mi vida personal. No tengo por qué ventilar mi vida. Simplemente les digo que ustedes hagan su trabajo, ya tienen la información que les estoy diciendo, pero no creen historias donde no existen porque ya lo hicieron hace unos años e hicieron mucho daño y lo vuelven a hacer nuevamente”, puntualizó.



(Fuente: 'Amor y fuego')

PUEDES VER: Maju Mantilla habría desmentido versión de su esposo Gustavo Salcedo con peculiar video

Maju Mantilla se pronunció tras su separación

Maju Mantilla reconoció que está atravesando días difíciles a través de su entorno familiar. “Quiero aprovechar este momento, esta mañana, para saludarlos, pero también para decirles que estos días para mí han sido días complicados para mi familia, para mí. Esto se suma a que tengo otros temas personales que me mantienen preocupada, pero como siempre me ha caracterizado, yo voy a resolver mis problemas de forma privada, sin exponerlos”, expresó.

La presentadora dejó en claro su posición frente a los comentarios surgidos en torno a su vida personal, señalando que no dará detalles sobre lo ocurrido. “Les pido se dejen de suposiciones, especulaciones, juicios erróneos, no voy a hablar del tema, no lo voy a hacer”, resaltó.