Esposo de Maju Mantilla anunció el fin de su matrimonio: la exreina de belleza tomó drástica decisión

Maju Mantilla y su esposo se conocieron en 2005 y se casaron por religioso en 2012. Foto: Instagram

Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, sorprendió a todos al publicar un escueto comunicado sobre el final de su matrimonio.

El empresario Gustavo Salcedo confirmó el fin de su matrimonio con la Miss Mundo 2004, Maju Mantilla. La noticia la dio a conocer a través de un comunicado en sus redes sociales, con lo que puso fin a las dudas y rumores que se venían comentando sobre su relación.

Durante varios meses, la pareja trató de mostrarse sólida frente a los comentarios, pero finalmente decidieron anunciar que su relación terminó tras pasar por un proceso de conciliación. Según contó el propio Salcedo, este paso estuvo marcado por momentos difíciles y emociones que tuvieron que afrontar.

¿Qué dijo Gustavo Salcedo en su comunicado?

En su mensaje, fue directo al explicar que ya no existe un vínculo con la conductora de televisión. “Después de una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla”, señaló en el inicio de su comunicado.

También expresó gratitud por el tiempo compartido y destacó el compromiso que mantendrán como padres. “Fueron años con momentos que formaron parte importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino. Siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos. Sin embargo, por respeto a mi familia, evitaré dar comentarios al respecto. Gracias por su comprensión”, escribió.



(Foto: Instagram)

Este anuncio se da después de que en meses anteriores circularan imágenes de Salcedo con su entrenadora en un hotel, situación que generó especulaciones sobre su matrimonio. En ese entonces intentaron mostrarse unidos, pero ahora han confirmado de manera oficial la separación.

¿Cómo reaccionó Maju Mantilla tras el fin de su matrimonio?

Después de que se confirmara el fin de su matrimonio, la mañana del 21 de agosto Maju Mantilla no estuvo presente en la conducción de Arriba mi gente. En su lugar, tomó la posta su amiga y colega Tula Rodríguez. Durante la emisión, los demás conductores le enviaron muestras de apoyo y cariño, aunque prefirieron no profundizar en la vida personal de la ex Miss Mundo.

Por ahora, se ha informado que Maju Mantilla se mantendrá alejada del programa, aunque no está claro si su ausencia será solo temporal o se prolongará algunos días más. Asimismo, en sus redes sociales no ha emitido ningún mensaje ni pronunciamiento sobre lo ocurrido.