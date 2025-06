Hija de Tula contó que nació con discapacidad y cómo eso influyó en elegir esta carrera

Valentina Carmona, hija de Tula Rodríguez, habló con total sinceridad . Foto: captura ATV

La joven de 16 años mostró que lleva una prótesis desde niña y que quiere estudiar una profesión que le permita ayudar a otras personas que tienen su discapacidad.

Valentina Carmona, hija de la reconocida conductora Tula Rodríguez, conmovió al público al compartir el motivo que la llevó a elegir su futura carrera profesional. Aunque aún es joven, tiene muy claro lo que quiere estudiar, y esa decisión nace de una vivencia personal que la ayudó a ser fuerte y seguir adelante.

En una entrevista con el programa ‘Día D’, Valentina Carmona, hija de Tula Rodríguez, habló abiertamente sobre la condición con la que nació. Contó que vino al mundo sin una oreja y que, tiempo después, fue sometida a una cirugía. Valentina no tiene problema en compartir su historia, y sorprendió a su madre al contarla con total naturalidad.

Hija de Tula Rodríguez confesó qué discapacidad tiene

Valentina Carmona, hija de Tula Rodríguez, habló con total sinceridad en el programa ‘Día D’ sobre la condición con la que nació. “Yo nací sin una oreja. Yo tengo un audífono. Desde chiquita me operaron a los seis años y para mí ha sido un tema demasiado relajado, porque a mí me encanta contarlo, porque me gusta ver la reacción de la gente, porque se quedan asombrados”, expresó.

También reveló que actualmente lleva una prótesis sin ningún complejo. “Cuando era chiquita y no tenía la oreja, estaba de moda que las chicas se hagan moño y me dijeron que mejor no. A mí me daba igual lo que la gente piense, hasta ahora mi mamá sigue siendo más tabú (con ese tema). Me pusieron una prótesis”, contó Valentina, dejando en claro que siempre se ha aceptado tal como es.



La hija de Tula contó qué carrera profesional quiere estudiar

Valentina Carmona explicó que, por la discapacidad auditiva con la que nació, ha decidido estudiar una carrera en el área de la salud. “Yo quiero seguir es audiología o algo que tenga que ver con la audición, con la terapia del habla”, comentó con entusiasmo, dejando en claro que quiere convertir su experiencia en una forma de ayudar.

También expresó su deseo de apoyar a personas que enfrentan lo mismo que ella vivió, especialmente a quienes no saben dónde acudir. “Además, hay pocos audiólogos y se necesita y hay mucha gente que tiene discapacidad auditiva y no se hacen ver porque no saben”, señaló.