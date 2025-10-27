Hugo García explicó su supuesto coqueteo con Cara, ex de Beéle y rival de Isabella Ladera

Hugo García negó coqueteos con ex de Beéle. (Fuente: redes sociales)

Hugo García no ocultó su incomodidad y respondió a rumores de un supuesto vínculo con Cara.

El modelo Hugo García salió al frente para desmentir los rumores que lo relacionaban sentimentalmente con Camila Rodríguez, conocida en redes sociales como Cara, expareja del cantante Beéle y en conflicto público con su actual novia, Isabella Ladera.

Hugo García aclaró supuesto coqueteo con Cara

A través de un comunicado en su canal oficial, negó rotundamente haber mostrado interés amoroso hacia Cara. “No hubo ningún tipo de insinuación ni falta de respeto. Vengo de una familia que siempre me inculcó muy bien los valores y el respeto”, afirmó.

El también influencer detalló que su viaje a México fue por invitación de una marca ligada a la Fórmula 1, y que su encuentro con Camila fue fortuito y sin segundas intenciones. “Como otros creadores de contenido presentes, solo intercambié algunas palabras”, subrayó.

PUEDES VER: Korina Rivadeneira reveló que enfrenta una complicada enfermedad desde hace cinco meses

En su mensaje, Hugo García también respondió directamente a Oswaldo, otro creador de contenido que difundió los rumores. “Nunca coqueteé con ella. Solo coincidimos en el mismo espacio. No tengo nada que ocultar”, puntualizó.

Además, dejó en claro que no tiene relación alguna con los conflictos previos entre Cara e Isabella Ladera, señalando que “no me corresponde opinar sobre cosas del pasado que no viví ni conozco”.

(Fuente: redes sociales)

Como se recuerda, los rumores comenzaron tras la difusión de un breve video grabado durante un evento de la Fórmula 1 en México, donde se observa a Hugo García y Cara conversando.

En un momento, una joven interviene la charla, y en la grabación, Camila Rodríguez responde con un gesto firme, lo que llevó a varios usuarios a interpretar la escena como una señal de proximidad entre ambos influencers.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!