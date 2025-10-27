Korina Rivadeneira reveló que enfrenta una complicada enfermedad desde hace cinco meses

Korina Rivadeneira también reveló el tratamiento que sigue de su enfermedad. Foto: Instagram

La exchica reality Korina Rivadeneira, esposa de Mario Hart, conmovió a sus seguidores al contar la enfermedad que le diagnosticaron.

Tras la preocupación que generó el reciente diagnóstico de Natalia Salas, Korina Rivadeneira también alarmó a sus seguidores al compartir un emotivo video donde habló abiertamente sobre los difíciles momentos que atraviesa por su salud. La modelo venezolana confesó que desde hace cinco meses vive una etapa muy complicada luego de recibir una noticia que la afectó profundamente.

¿Qué enfermedad padece Korina Rivadeneira?

En el video, publicada en su cuenta de Instagram, Korina Rivadeneira contó que fue diagnosticada con alopecia, una condición médica que causa la caída del cabello. La también actriz relató cómo comenzó a notar los primeros síntomas y el largo proceso que ha enfrentado para recuperar su bienestar. “Todo empezó con una preocupación enorme, porque veía cómo mi cabello se caía más cada día”, mencionó.

La esposa de Mario Hart explicó que todo se originó en un periodo de mucho estrés y trabajo constante, con pocas horas de descanso. “No solamente estaba perdiendo un montón de pelo, sino que también me estaba quedando calva”, confesó Korina, recordando lo duro que fue mirarse al espejo y notar los cambios en su apariencia.

Con sinceridad, la modelo reveló que la situación la llenó de ansiedad y miedo. “Me despertaba y ya había pelo en la cama. Me bañaba y me salía un montón de pelo. Luego me peinaba y salía un montón más”, contó. Pese a ello, Korina Rivadeneira aseguró que está enfocada en su recuperación y busca transmitir un mensaje de fortaleza a quienes atraviesan algo similar



Korina Rivadeneira contó el tratamiento de su enfermedad

Tras notar la caída constante de su cabello, Korina Rivadeneira decidió acudir a una especialista, quien le diagnosticó alopecia causada por estrés emocional. La actriz contó que inició un tratamiento que combinó sprays, pastillas y sesiones de mesoterapia con vitaminas y proteínas, lo que poco a poco le permitió notar una gran mejoría.

Korina también reflexionó sobre la importancia de cuidar la salud emocional. “Ya no se me cae el pelo y, sobre todo, estoy aprendiendo a escuchar mi cuerpo, mis emociones y a pedir ayuda cuando lo necesito”, comentó. Además, reconoció que por momentos se había aislado sin darse cuenta. “Obvio, cuando estoy con mis hijos los disfruto y me hacen feliz, pero cuando no, es como que me cierro, y eso no está bien”, expresó.